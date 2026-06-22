باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - آیت‌الله سید محمد سعیدی، تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، امروز در جلسه با دبیران ستاد امر به معروف و نهی از منکر و مسئولان استانی فعال در این امر، به مناسبت هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر، در سالن اجتماعات حرم مطهر بانوی کرامت، با تبیین هدف اباعبدالله الحسین(ع) از سفر به کربلا و حرکت اسرا از کربلا تا شام، این حرکت را تفسیر امر به معروف و نهی از منکر به روش امام معصوم دانست.

امر به معروف نیازمند تبیین و تفسیر صحیح است

آیت‌الله سعیدی با بیان اینکه این فریضه الهی متأسفانه در فکر، ذهن و جلسات طوری شکل گرفته که از هویت، قوام و استواری اصلی خود خارج شده است، افزود: دلیل اینکه امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی آمده اما هنوز به درستی شکل نگرفته این است که تبیین و تفسیر درستی از آن نشده و ذهن و زبان مردم، این فریضه را فقط در قالب آمر به معروف و ناهی از منکر خلاصه کرده است.

تنگه هرمز مسئله حیثیتی است

تولیت حرم مطهر بانوی کرامت در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به تیم مذاکره‌کننده، تأکید کرد: امروز ما برای احیای اسلام و دفاع از دین به تنهایی به دنبال گرفتن پول از دیگران نیستیم و از پول مهم‌تر تنگه هرمز است، چرا که تنگه هرمز نه یک مسئله جغرافیایی، بلکه یک مسئله حیثیتی است.

او با اشاره به اینکه مذاکره‌کنندگان در ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، در سرزمین کفر با سران کفر جهانی که از عمق جان با ما دشمن هستند دست و پنجه نرم می‌کنند، خاطرنشان کرد: به خاطر داشته باشند که با قاتل قائد امت و شهید سلیمانی عزیز در حال گفت‌وگو هستند و مبادا طوری صحبت کنند که خدای ناخواسته در صحبت‌هایشان ضعف باشد.

تأکید بر اقتدار در میدان دیپلماسی

تولیت حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه همان‌طور که نیروهای مسلح و به‌ویژه فرمانده شجاع هوا فضای سپاه، سردار موسوی، با اقتدار فرق دشمن را نشانه رفت، ابراز امیدواری کرد که در میدان دیپلماسی هم تیم مذاکره‌کننده با کوبیدن بر فرق دشمن، مسائل را پیگیری کند.

مهم‌ترین امر به معروف، حفظ وحدت و انسجام است

آیت‌الله سعیدی با اشاره به اینکه امروز مهم‌ترین معروف، حفظ وحدت و انسجام مردم است، بر لزوم توجه سخنرانان و مداحان در تجمعات شبانه بر مراقبت از این امر تأکید کرد.

در پایان این مراسم، از برخی مسئولان استانی فعال در عرصه امر به معروف و نهی از منکر تجلیل به عمل آمد.