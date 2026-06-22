باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگوی تلفنی با الکساندر ووچیچ رئیس‌جمهوری صربستان، از ارتباطات و مواضع روشن و شفاف دولت و ملت صربستان در قبال جمهوری اسلامی ایران و کمک‌های بشر دوستانه این کشور در جنگ رمضان قدردانی کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به تحولات اخیر و دستیابی به تفاهم پایان جنگ، تصریح کرد: ما همیشه آمادگی خود را برای مذاکره اعلام کرده بودیم و امروز روند مذاکرات به خوبی ادامه داشته و ما ادامه دهنده روند مذاکرات خواهیم بود.

پزشکیان، سیاست‌های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را عامل ناامنی در منطقه دانست و تصریح کرد: تجاوزات آمریکا و رژیم اسراییل علیه ایران به هدف نرسید و آنها در جنایت هایشان شهادت ۱۶۸ کودک مظلوم مینابی، شهادت رهبر عزیزمان و حمله به زیر ساخت‌های کشورمان را داشتند.

رئیس جمهور حمایت قاطع ایران از تمامیت صربستان را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: ما بر رویکرد خود در حمایت از تمامیت کشور صربستان تاکید داریم و به هیچ وجه به فشار‌هایی که از طرف اتحادیه اروپا وارد می‌شود توجه نخواهیم کرد.

الکساندر ووچیچ: صربستان خواستار توسعه روابط با ایران است

رئیس جمهوری صربستان نیز ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب از حضور نماینده این کشور در مراسم تشییع رهبر معظم انقلاب خبر داد و اظهار کرد: از مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی صربستان سپاس گزاریم.

الکساندر ووچیچ تفاهم پایان جنگ و تداوم مذاکرات را عامل صلح و امنیت در منطقه دانست و تصریح کرد: امیدواریم با پایان موفقیت آمیز مذاکرات ایران و آمریکا شاهد صلح پایدار به نفع منطقه و کل جهان باشیم.

رئیس جمهوری صربستان خواستار توسعه ارتباطات بین دو کشور شد و گفت: امیدواریم با حضور شما در سازمان ملل با هم دیدار و در مورد پیش برد روابط و توسعه روابط در تمام حوزه‌ها گفت‌و‌گو‌های مشترکی را داشته باشیم.

الکساندر ووچیچ ضمن دعوت از رئیس جمهور ایران برای حضور در رویداد ۲۰۲۷ اکسپو خواستار تعمیق روابط اقتصادی بین دو کشور شد.

منبع: ایرنا