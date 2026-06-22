دومین شب مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام با حضور هزاران نفر از اقشار مختلف مردم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دومین شب مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام در شب هشتم ماه محرم با حضور هزاران نفر از اقشار مختلف مردم در جوار حسینیه امام خمینی رحمه‌الله و محل عروج ملکوتی قائد شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برگزار شد.

در این مراسم که امسال از طرف حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، حجت‌الاسلام والمسلمین سیّد احمد طباطبایی در سخنانی با موضوع «نحوه مواجهه جبهه ایمان با ابتلائات»، مصائب در جبهه حق را زمینه‌ساز ارتقاء دانست و گفت:

در نقشه کلی الهی همه انسان‌ها در زندگی فردی و اجتماعی به آزمایش‌ها و ابتلائات مختلفی دچار می‌شوند تا میزان دینداری آنها مشخص شود و در این چارچوب عاشورای اباعبدالله علیه‌السلام در قلّه دین و انسانیت خودنمایی می‌کند، زیرا اصحاب آن حضرت در مواجهه با انواع ابتلائات صبورانه و همراه با بصیرت برخورد کردند.

همچنین آقای سیّدمجید بنی‌فاطمه در رثای حضرت اباعبدالله علیه‌السلام و شهدای کربلا به ذکر مصیبت پرداخت و به یاد قائد شهید انقلاب اسلامی و شهیدان والامقام دفاع مقدس دوم و سوم نوحه‌سرایی کرد.

برچسب ها: عزاداری حسینی ، رهبر انقلاب
خبرهای مرتبط
تشییع امام شهید، بزرگترین رستاخیز ملی و نماد وحدت امت اسلامی خواهد بود
جزئیات مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» اعلام شد/ تدفین پیکر در شب شهادت امام سجاد (ع)
مسیر تشییع رهبر شهید انقلاب در مشهد اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
روایت روح‌الامینی از دیدار با رهبر انقلاب پس از درگذشت فرزندش در کهریزک/ باید در شیوه‌ حکمرانی تجدیدنظر کنیم
پیام سردار موسوی به خانواده ماکان نصیری رسید
قالیباف: یادداشت تفاهم‌اسلام آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد/ آینده منطقه در تعامل است
قالیباف: اجلاس باکو فرصتی برای تبیین تحولات پس از جنگ رمضان است
غریب آبادی: برنامه‌ای برای دسترسی به تاسیسات مورد حمله قرار گرفته و مواد هسته‌ای نداریم
کمیسیون ماده ۱۰ با تاسیس تشکیل ۲ حزب موافقت کرد
عارف: مردم اصلی‌ترین میزبانان بدرقه آقای شهید ایران هستند
قالیباف به باکو رفت
دیدار قالیباف و الهام علی‌اف
حماس حمایت بی‌وقفه ایران از ملت فلسطین را ستود
آخرین اخبار
قالیباف باکو را به مقصد تهران ترک کرد
دیدار قالیباف و الهام علی‌اف
پیام سردار موسوی به خانواده ماکان نصیری رسید
غریب آبادی: برنامه‌ای برای دسترسی به تاسیسات مورد حمله قرار گرفته و مواد هسته‌ای نداریم
حماس حمایت بی‌وقفه ایران از ملت فلسطین را ستود
قالیباف: یادداشت تفاهم‌اسلام آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد/ آینده منطقه در تعامل است
کمیسیون ماده ۱۰ با تاسیس تشکیل ۲ حزب موافقت کرد
عارف: مردم اصلی‌ترین میزبانان بدرقه آقای شهید ایران هستند
قالیباف: اجلاس باکو فرصتی برای تبیین تحولات پس از جنگ رمضان است
قالیباف به باکو رفت
روایت روح‌الامینی از دیدار با رهبر انقلاب پس از درگذشت فرزندش در کهریزک/ باید در شیوه‌ حکمرانی تجدیدنظر کنیم
اطلاعیه فرماندهی سایبری کشور درباره اختلال بانکی
رئیس‌جمهور اسلام‌آباد را ترک کرد
پزشکیان: برای معماری جدید امنیتی در منطقه دست دوستی به سوی کشور‌های اسلامی دراز می‌کنیم
پزشکیان: هیچ مذاکره‌ای درباره موشک‌های بالستیک صورت نگرفته و نخواهد گرفت
قالیباف: قوه قضائیه گام‌های مؤثری برای افزایش اعتماد عمومی برداشته است
اعلام جزئیات تعطیلی‌های مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید
پزشکیان با رئیس‌جمهور پاکستان دیدار کرد