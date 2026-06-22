باشگاه خبرنگاران جوان - دومین شب مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام در شب هشتم ماه محرم با حضور هزاران نفر از اقشار مختلف مردم در جوار حسینیه امام خمینی رحمهالله و محل عروج ملکوتی قائد شهید انقلاب، حضرت آیتالله خامنهای برگزار شد.
در این مراسم که امسال از طرف حضرت آیتالله سیّدمجتبی حسینی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار میشود، حجتالاسلام والمسلمین سیّد احمد طباطبایی در سخنانی با موضوع «نحوه مواجهه جبهه ایمان با ابتلائات»، مصائب در جبهه حق را زمینهساز ارتقاء دانست و گفت:
در نقشه کلی الهی همه انسانها در زندگی فردی و اجتماعی به آزمایشها و ابتلائات مختلفی دچار میشوند تا میزان دینداری آنها مشخص شود و در این چارچوب عاشورای اباعبدالله علیهالسلام در قلّه دین و انسانیت خودنمایی میکند، زیرا اصحاب آن حضرت در مواجهه با انواع ابتلائات صبورانه و همراه با بصیرت برخورد کردند.
همچنین آقای سیّدمجید بنیفاطمه در رثای حضرت اباعبدالله علیهالسلام و شهدای کربلا به ذکر مصیبت پرداخت و به یاد قائد شهید انقلاب اسلامی و شهیدان والامقام دفاع مقدس دوم و سوم نوحهسرایی کرد.