تیم‌های شهرداری قائمشهر و کاسپین فریدونکنار و هیرکانیان گرگان، رقابتی میلیمتری برای صعود به لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در هفته بیستم مسابقات گروه نخست لیگ ۳ فوتبال کشور، هر ۳ تیم مدعی هیرکانیان گرگان، شهرداری قائمشهر و کاسپین فریدونکنار پیروز شدند و در فاصله ۲ هفته تا پایان مسابقات، همگی با ۴۱ امتیاز به رقابت تنگاتنگ برای صعود ادامه می‌دهند.

شهرداری قائمشهر با نمایش فوتبالی زیبا و تهاجمی، میزبانش آراد گستر تهران را مغلوب کرد.

سامان افتری، حسین حسن تبار و علی زارع، گلزنان تیم شهرداری قائمشهر در برابر تبم رده دهمی آرادگستر تهران بودند.

کاسپین فریدونکنار نیز در ورزشگاه شهید کریم آزادی این شهر، مهمانش تیم رده نهمی ستارگان ایرانیان را از پیش رو برداشت.

میلاد افشار در این بازی دبل کرد و ۳ امتیاز برای کاسپین فریدونکنار کسب کرد.

هیرکانیان گرگان نیز در هفته بیستم مقابل میزبانش فجر بیدخت گناباد با تساوی ۱-۱ متوقف شد تا رقابت در صدر جدول داغتر شود.

۳ تیم هیرکانیان گرگان، شهرداری قائمشهر و کاسپین فریدونکنار، با ۴۱ امتیاز در صدر جدول گروه نخست لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور قرار دارند و ۲ بازی باقی مانده، تکلیف ۲ تیم صعود کننده به لیگ دسته سوم را مشخص خواهد کرد.

برچسب ها: لیگ ۳ فوتبال کشور ، تیم شهرداری
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