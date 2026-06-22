باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در هفته دوم مسابقات هندبال نونهالان پسر باشگاه‌های مازندران، ثامن بهشهر میزبانش کاسپین نور از پیش رو برداشت.

در این مسابقه ثامن بهشهر با نتیجه ۳۶ بر ۲۲ برتری خود را به رخ کشید.

شوکاشور آمل نیز در این هفته مهمانش تیم اسماعیل زاده نوشهر را مغلوب کرد.

آملی‌ها با برتری قاطع ۲۵ بر ۷ این مسابقه را پشت سر گذاشتند.

در پایان هفته دوم رقابت‌های لیگ هندبال نونهالان پسر باشگاه‌های مازندران، تیم ثامن بهشهر با ۲ برد و ۴ امتیاز در جایگاه نخست ایستاد.

شوکاشور آمل با ۱ برد، ۱ باخت، ۲ امتیاز و تفاضل گل ۱۴+ رتبه دوم را در اختیار دارد.

تیم اسماعیل زاده نوشهر با با ۱ برد، ۱ باخت، ۲ امتیاز و تفاضل گل ۱۶- جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.

کاسپین نور نیز بدون امتیاز در انتهای جدول مسابقات قرار قرار گرفته است.