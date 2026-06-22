سردار قمی گفت: تجربه کشور‌های مختلف نشان داده که هزینه تسلیم در برابر دشمن، سنگین‌تر از ایستادگی است و مقاومت در برابر دشمن با تغییر تاکتیک‌های دفاعی پاسخ قاطعی به هرگونه اقدام خصمانه بوده تا طمع‌ورزی آنان نسبت به داشته‌های نظام اسلامی به یأس تبدیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوانسردار محمدعلی قمی در جلسه کارگروه انرژی آذربایجان‌غربی که با حضور مدیران کل دستگاه‌های عضو و زیرمجموعه وزارت نیرو در ارومیه برگزار شد، با بیان اینکه راهبرد اصلی نظام در برابر تهدیدات، بی‌اثر کردن اقدامات دشمن است، افزود: برای موفقیت در این مسیر، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و جلوگیری از فروپاشی زیرساخت‌های حیاتی کشور در اولویت نخست قرار دارد.

وی با اشاره به ماهیت ترکیبی جنگ‌های امروز، تصریح کرد: اقدامات پدافندی در حوزه سایبری تمامی دستگاه‌ها را شامل می‌شود و ضروری است تمامی ارگان‌ها الزامات و ملاحظات دفاعی مرتبط با این حوزه را با دقت رعایت کنند چرا که شمن به دنبال ایجاد فاصله میان مردم و حاکمیت است.

قمی با بیان اینکه دشمن در پی ایجاد اختلال در خدمات‌رسانی عمومی است تا مردم را در برابر حاکمیت قرار دهد، خاطرنشان کرد: وظیفه کارگروه انرژی، ارتقای توانمندی‌های عملیاتی و ساماندهی حوزه‌های مختلف است تا با ارائه خدمات بهینه در سخت‌ترین شرایط، دغدغه‌های مردم مرتفع شود.

وی ادامه داد: نتیجه نهایی اقدامات پدافند غیرعامل، ارتقای پایداری و تاب‌آوری اجتماعی است؛ چرا که خدمات‌رسانی مستمر به مردم، بزرگترین پشتوانه در برابر توطئه‌های دشمنان محسوب می‌شود.

معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه نباید تصور کرد که دوران جنگ پایان یافته است، گفت: تا زمانی که تفکر جمهوری اسلامی وجود دارد، دشمنان دون‌پایه، این نظام را مخالف خود می‌دانند؛ لذا باید با هوشیاری کامل و تغییر تاکتیک‌های دفاعی، اجازه هیچ‌گونه طمع‌ورزی به سرمایه‌های ملی را به دشمن ندهیم.

سردار قمی تأکید کرد: قدرت امروز جمهوری اسلامی، برخاسته از اقتدار مردمی و پشتیبانی از نظام است و دشمن باید بداند که هرگونه اقدام خصمانه با پاسخ قاطع و متناسب مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی بخش‌های حیاتی کشور از جمله آب، برق، حمل‌ونقل، سوخت، شبکه پولی و بانکی، ارتباطات و درمان، خاطرنشان کرد: با مدیریت جهادی، ایمان و عشق به وطن، آسیب‌های موجود را برطرف کرده و دشمن را از هرگونه اقدام علیه داشته‌هایمان پشیمان خواهیم کرد.

برچسب ها: پدافند غیرعامل ، زیرساخت
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