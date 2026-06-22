باشگاه خبرنگاران جوان- سردار محمدعلی قمی در جلسه کارگروه انرژی آذربایجانغربی که با حضور مدیران کل دستگاههای عضو و زیرمجموعه وزارت نیرو در ارومیه برگزار شد، با بیان اینکه راهبرد اصلی نظام در برابر تهدیدات، بیاثر کردن اقدامات دشمن است، افزود: برای موفقیت در این مسیر، شناسایی نقاط آسیبپذیر و جلوگیری از فروپاشی زیرساختهای حیاتی کشور در اولویت نخست قرار دارد.
وی با اشاره به ماهیت ترکیبی جنگهای امروز، تصریح کرد: اقدامات پدافندی در حوزه سایبری تمامی دستگاهها را شامل میشود و ضروری است تمامی ارگانها الزامات و ملاحظات دفاعی مرتبط با این حوزه را با دقت رعایت کنند چرا که شمن به دنبال ایجاد فاصله میان مردم و حاکمیت است.
قمی با بیان اینکه دشمن در پی ایجاد اختلال در خدماترسانی عمومی است تا مردم را در برابر حاکمیت قرار دهد، خاطرنشان کرد: وظیفه کارگروه انرژی، ارتقای توانمندیهای عملیاتی و ساماندهی حوزههای مختلف است تا با ارائه خدمات بهینه در سختترین شرایط، دغدغههای مردم مرتفع شود.
وی ادامه داد: نتیجه نهایی اقدامات پدافند غیرعامل، ارتقای پایداری و تابآوری اجتماعی است؛ چرا که خدماترسانی مستمر به مردم، بزرگترین پشتوانه در برابر توطئههای دشمنان محسوب میشود.
معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه نباید تصور کرد که دوران جنگ پایان یافته است، گفت: تا زمانی که تفکر جمهوری اسلامی وجود دارد، دشمنان دونپایه، این نظام را مخالف خود میدانند؛ لذا باید با هوشیاری کامل و تغییر تاکتیکهای دفاعی، اجازه هیچگونه طمعورزی به سرمایههای ملی را به دشمن ندهیم.
سردار قمی تأکید کرد: قدرت امروز جمهوری اسلامی، برخاسته از اقتدار مردمی و پشتیبانی از نظام است و دشمن باید بداند که هرگونه اقدام خصمانه با پاسخ قاطع و متناسب مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی بخشهای حیاتی کشور از جمله آب، برق، حملونقل، سوخت، شبکه پولی و بانکی، ارتباطات و درمان، خاطرنشان کرد: با مدیریت جهادی، ایمان و عشق به وطن، آسیبهای موجود را برطرف کرده و دشمن را از هرگونه اقدام علیه داشتههایمان پشیمان خواهیم کرد.