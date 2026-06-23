باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ غلامرضا صدفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم اظهار داشت: با توجه به سنوات گذشته برخی رانندگان در ماه محرم اقدام به طراحی با گل روی بدنه خودرو نموده که این امر موجب پوشیده شدن پلاک ، رنگ ، چراغ ها و شیشه های خودرو می گردد.

وی افزود: با توجه به اینکه پوشاندن پلاک و تغییر در رنگ خودرو برابر مقررات ممنوع بوده و از طرفی پوشاندن چراغ ها و شیشه های خودرو موجب کاهش دید و افزایش تصادف می گردد. لذا توصیه می گردد از چنین اقداماتی که بر خلاف قوانین و مقررات بوده و موجب به خطر افتادن جان سایر شهروندان می گردد خودداری شود.

سرهنگ صدفی تاکید کرد : پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم با هر گونه تغییر در وضعیت ظاهری خودرو مانند گل مالی کردن، پوشاندن پلاک و نصب علائم و چراغ‌های غیر مجاز و دیگر تغییرات در ماه محرم به طور جدی برخورد می‌نماید.

وی افزود:خودروهایی که به دلیل گل مالی، پلاک آن‌ها مخدوش و راننده و سرنشینان آن غیر قابل رؤیت باشند، از سوی پلیس متوقف شده و در صورت بی توجهی به هشدار و توصیه‌ها خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل خواهد شد.

منبع:پلیس راهور قم