تیم ملی فوتبال آرژانتین با ۲ گل لیونل مسی اتریش را مغلوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ از گروه J تیم ملی فوتبال آرژانتین به مصاف اتریش رفت.

آرژانتین در بازی نخست ۳ - ۰ از سد الجزایر گذشته بود. اتریش نیز با نتیجه ۳ - ۱ اردن را مغلوب کرده بود.

در دقیقه ۷ داور پس از بازبینی صحنه، خطای ژاور اشلاگر و اشتفان پوش روی لائوتارو مارتینز را اعلام کرد. لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی در دقیقه ۹ پشت ضربه پنالتی قرار گرفت، اما ضربه اش از کنار دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه ۳۸ مسی بالاخره موفق شد قفل دروازه اتریش را باز کند.

نیمه نخست این دیدار با برتری یک گله آرژانتین به پایان رسید.

در نیمه دوم آرژانتینی‌ها به دنبال گل‌های بیشتر و اتریشی‌ها به دنبال جبران گل خورده بودند، اما در نهایت بازهم لیونل مسی در دقیقه ۵+۹۰ گل دوم خودش و تیمش را به ثمر رساند تا آرژانتین به پیروزی ۲ - ۰ برسد.

آلبی سلسته با این پیروزی ۶ امتیازی شد و صعودش به مرحله حذفی قطعی شد.

مسی با ۲ گلی مقابل اتریش به ثمر رساند از رکورد ۱۶ گل میروسلاو کلوزه آلمانی عبور کرد و به تنهایی با ۱۸ گل برترین گلزن تاریخ جام جهانی لقب گرفت.

مسی با درخشش خوبش به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.