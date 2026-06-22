تیم ملی فوتبال آرژانتین با ۲ گل لیونل مسی اتریش را مغلوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ از گروه J تیم ملی فوتبال آرژانتین به مصاف اتریش رفت.

آرژانتین در بازی نخست ۳ - ۰ از سد الجزایر گذشته بود. اتریش نیز با نتیجه ۳ - ۱ اردن را مغلوب کرده بود.

در دقیقه ۷ داور پس از بازبینی صحنه، خطای ژاور اشلاگر و اشتفان پوش روی لائوتارو مارتینز را اعلام کرد. لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی در دقیقه ۹ پشت ضربه پنالتی قرار گرفت، اما ضربه اش از کنار دروازه به بیرون رفت.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در دقیقه ۳۸ مسی بالاخره موفق شد قفل دروازه اتریش را باز کند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نیمه نخست این دیدار با برتری یک گله آرژانتین به پایان رسید.

در نیمه دوم آرژانتینی‌ها به دنبال گل‌های بیشتر و اتریشی‌ها به دنبال جبران گل خورده بودند، اما در نهایت بازهم لیونل مسی در دقیقه ۵+۹۰ گل دوم خودش و تیمش را به ثمر رساند تا آرژانتین به پیروزی ۲ -  ۰ برسد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آلبی سلسته با این پیروزی ۶ امتیازی شد و صعودش به مرحله حذفی قطعی شد.

مسی با ۲ گلی مقابل اتریش به ثمر رساند از رکورد ۱۶ گل میروسلاو کلوزه آلمانی عبور کرد و به تنهایی با ۱۸ گل برترین گلزن تاریخ جام جهانی لقب گرفت.

مسی با درخشش خوبش به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

مسی

برچسب ها: جام جهانی ، جام جهانی ۲۰۲۶ ، آرژانتین ، اتریش ، لیونل مسی
خبرهای مرتبط
ایران در آستانه تاریخ سازی در جام جهانی
جام جهانی ۲۰۲۶؛
تقابل آرژانتین و اتریش برای صدرنشینی
مسی از رکورد کلوزه عبور کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۳ ۰۲ تير ۱۴۰۵
بیشتر فقط شجاعت نشون میده


همین شجاعت و اعتماد بنفس ناشی از سوابق گل زنی ش ، تیم حریف ب ترس می اندازه

والا قابل مهار میتونست باشه توسط تیم اتریش
۰
۰
پاسخ دادن
کی‌روش؛ جادوگر تساوی یا استادِ بزرگ‌نمایی؟
پاناما ۰ - ۱ کرواسی/ بودیمیر ۳ امتیاز را برای کروات ها گرفت + فیلم
نبرد کانادا و سوئیس برای صدرنشینی/ قطر و بوسنی به دنبال بقا در جام جهانی
صعود مقتدرانه هندبال ساحلی ایران با شکست آمریکا
پیام حمایت‌آمیز هوادار مکزیکی به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران
شکوه هاکی ایران در جام آسیایی تات‌نفت
مازیار: کسب امتیاز برابر مصر دور از دسترس نیست
کلمبیا ۱-۰ جمهوری کنگو/ کلمبیا با گل مونوز صدرنشین شد + فیلم
طارمی: امیدوارم بازی با مصر را ببریم و اتفاقات خوب رقم بخورد
پروژه نقل و انتقالاتی پرسپولیس مسکوت ماند
آخرین اخبار
پروژه نقل و انتقالاتی پرسپولیس مسکوت ماند
صعود مقتدرانه هندبال ساحلی ایران با شکست آمریکا
پیام حمایت‌آمیز هوادار مکزیکی به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران
طارمی: امیدوارم بازی با مصر را ببریم و اتفاقات خوب رقم بخورد
کی‌روش؛ جادوگر تساوی یا استادِ بزرگ‌نمایی؟
پیاتزا: آماده تقابل با فرانسه و مدیریت برنامه‌های رسانه‌ای هستیم
شکوه هاکی ایران در جام آسیایی تات‌نفت
کلمبیا ۱-۰ جمهوری کنگو/ کلمبیا با گل مونوز صدرنشین شد + فیلم
مازیار: کسب امتیاز برابر مصر دور از دسترس نیست
نبرد کانادا و سوئیس برای صدرنشینی/ قطر و بوسنی به دنبال بقا در جام جهانی
پاناما ۰ - ۱ کرواسی/ بودیمیر ۳ امتیاز را برای کروات ها گرفت + فیلم
انگلیس ۰ - ۰ غنا/ کی روش سه شیرها را متوقف کرد + فیلم
کلمبیا- کنگو؛ قهوه کاران در اندیشه صعود به مرحله حذفی
ماموریت مشترک کرواسی و پاناما برای اولین برد
کی‌روش و یک یادآوری تلخ
تقوی به اردوی تیم ملی والیبال ملحق شد
گزارشی از تمرینات آماده‌سازی تیم ملی والیبال برای حضور در لیگ ملت‌ها
تجلیل فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از یک چهره ماندگار علمی/ نوابخش نشان ملی گرفت
۶ گل در ۶ جام/ رونالدو رکورد زد
پرتغال ۵ - ۰ ازبکستان/ موتور رونالدو و یارانش در دومین بازی روشن شد + فیلم
مارسینیاک داور بازی ایران و مصر شد
موضع ما عدم شرکت در تورنمنت ۳ جانبه است/ می‌خواهند فشار را از روی تیم پرسپولیس بردارند