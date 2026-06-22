رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز دوشنبه در تماس تلفنی با علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مدیریت ارتباطات ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، و علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در یک تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و همچنین مسائل منطقه‌ای و جهانی گفت‌و‌گو کردند.

به گفته این مدیریت، اردوغان در این تماس تلفنی اعلام کرد که آنکارا خواهان پیشبرد روابط با عراق در دوره جدید است و خاطرنشان کرد که پتانسیل قابل توجهی برای همکاری به ویژه در زمینه انرژی، صنایع دفاعی و حمل و نقل وجود دارد.

دو طرف طی این مکالمه، شماری از پرونده‌های مهم مشترک از جمله صادرات نفت از طریق خط لوله کرکوک–جیحان و همکاری برای توسعه مکانیسم‌های ارسال نفت عراق به بازارهای اروپا را بررسی کردند.

الزیدی و اردوغان همچنین در خصوص پرونده آب، بر ضرورت تداوم گفت‌وگو و هماهنگی برای دستیابی به تفاهم و توافق مشترک تأکید کرده و از امضای توافقنامه‌ها و یادداشت‌های همکاری در زمینه‌های گاز و کشاورزی استقبال کردند.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین از الزیدی دعوت کرد تا برای انجام مشورت‌های جامع به ترکیه سفر کند.

منبع:  آناتولی

برچسب ها: رجب طیب اردوغان ، نخست وزیر عراق
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