باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مدیریت ارتباطات ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، و علی الزیدی، نخستوزیر عراق، در یک تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و همچنین مسائل منطقهای و جهانی گفتوگو کردند.
به گفته این مدیریت، اردوغان در این تماس تلفنی اعلام کرد که آنکارا خواهان پیشبرد روابط با عراق در دوره جدید است و خاطرنشان کرد که پتانسیل قابل توجهی برای همکاری به ویژه در زمینه انرژی، صنایع دفاعی و حمل و نقل وجود دارد.
دو طرف طی این مکالمه، شماری از پروندههای مهم مشترک از جمله صادرات نفت از طریق خط لوله کرکوک–جیحان و همکاری برای توسعه مکانیسمهای ارسال نفت عراق به بازارهای اروپا را بررسی کردند.
الزیدی و اردوغان همچنین در خصوص پرونده آب، بر ضرورت تداوم گفتوگو و هماهنگی برای دستیابی به تفاهم و توافق مشترک تأکید کرده و از امضای توافقنامهها و یادداشتهای همکاری در زمینههای گاز و کشاورزی استقبال کردند.
رئیسجمهور ترکیه همچنین از الزیدی دعوت کرد تا برای انجام مشورتهای جامع به ترکیه سفر کند.
منبع: آناتولی