باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوانپاکمنش - امشب دربروجرد ، نوای دلنشین نوحهخوانی و ضربآهنگ سینهزنی در کوچهها و خیابانهای شهر طنینانداز شد و فضای معنوی خاصی را در میان عزاداران ایجاد کرد.
مردم مؤمن و ولایتمدار بروجرد، در قالب دستههای منظم عزاداری، با پوشیدن لباسهای مشکی و حمل پرچمها و نمادهای سوگواری، عشق و ارادت خود را به اهل بیت (ع) به نمایش گذاشتند. این حضور پرشور، جلوهای از وحدت اجتماعی و پایبندی به آیینهای دیرینه محرم در این دیار بود؛ آیینهایی که نسل به نسل منتقل شده و همچنان با شکوهی خاص برگزار میشوند.
در این شب معنوی، نوای «یا حسین» در فضای شهر پیچید و دلهای عزاداران را به کربلای سال ۶۱ هجری برد؛ جایی که یاد مظلومیت امام حسین (ع) و یاران باوفایش، اشک و ارادت مردم را جاری میسازد. این مراسم، تنها یک آیین مذهبی نیست، بلکه تجلی پیوند عمیق فرهنگی و اعتقادی مردم لرستان با فرهنگ عاشورا است.
بروجرد بار دیگر نشان داد که محرم در این شهر، فقط یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه یک جریان زنده از ایمان، عشق و هویت است.