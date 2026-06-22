در شب هفتم ماه محرم، شهر بروجرد بار دیگر در فضای اندوه و حماسه فرو رفت و هیئت‌های مذهبی و دسته‌های عزاداری با حضور گسترده مردم، صحنه‌هایی باشکوه از عشق به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را رقم زدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان‌پاک‌منش - امشب دربروجرد ، نوای دلنشین نوحه‌خوانی و ضرب‌آهنگ سینه‌زنی در کوچه‌ها و خیابان‌های شهر طنین‌انداز شد و فضای معنوی خاصی را در میان عزاداران ایجاد کرد. 

مردم مؤمن و ولایتمدار بروجرد، در قالب دسته‌های منظم عزاداری، با پوشیدن لباس‌های مشکی و حمل پرچم‌ها و نماد‌های سوگواری، عشق و ارادت خود را به اهل بیت (ع) به نمایش گذاشتند. این حضور پرشور، جلوه‌ای از وحدت اجتماعی و پایبندی به آیین‌های دیرینه محرم در این دیار بود؛ آیین‌هایی که نسل به نسل منتقل شده و همچنان با شکوهی خاص برگزار می‌شوند.

در این شب معنوی، نوای «یا حسین» در فضای شهر پیچید و دل‌های عزاداران را به کربلای سال ۶۱ هجری برد؛ جایی که یاد مظلومیت امام حسین (ع) و یاران باوفایش، اشک و ارادت مردم را جاری می‌سازد. این مراسم، تنها یک آیین مذهبی نیست، بلکه تجلی پیوند عمیق فرهنگی و اعتقادی مردم لرستان با فرهنگ عاشورا است.

 بروجرد بار دیگر نشان داد که محرم در این شهر، فقط یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه یک جریان زنده از ایمان، عشق و هویت است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: محرم ، لرستان
خبرهای مرتبط
دل‌های بزرگ در خیمه‌های کوچک + تصاویر
آداب و رسوم مردم بروجرد در دهه اول محرم؛ میراثی معنوی و فرهنگی
جان ما فدای این وطن؛ مداحی حاج صادق آهنگران در خرم آباد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
چهل شعله در مسیر تاسوعا؛ روایت آیین ماندگار چهل منبر لرستان
نوای حزن‌انگیز تاسوعا در خیابان انقلاب خرم آباد + فیلم
آخرین اخبار
نوای حزن‌انگیز تاسوعا در خیابان انقلاب خرم آباد + فیلم
چهل شعله در مسیر تاسوعا؛ روایت آیین ماندگار چهل منبر لرستان