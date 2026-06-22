جانشین رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر مهاباد گفت: میزان کشفیات انواع مواد مخدر در این شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ برابر افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرگرد خداداد بنیادی جانشین رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر مهاباد گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر در سطح شهرستان مهاباد کشف و ضبط شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۲ برابری را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های مستمر پاکسازی نقاط آلوده و برخورد با عوامل توزیع مواد مخدر افزود: در این مدت ۲۰۹ نفر معتاد متجاهر دارای سابقه سرقت نیز شناسایی و دستگیر شده‌اند که پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل درمان و بازپروری به کمپ‌های ترک اعتیاد معرفی شدند.

جانشین رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر مهاباد ادامه داد: جمع‌آوری معتادان متجاهر علاوه بر کاهش آسیب‌های اجتماعی، نقش مهمی در ارتقای احساس امنیت عمومی و کاهش برخی جرایم خرد در سطح جامعه دارد.

وی همچنین از شناسایی و توقیف ۲ دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه موتورسیکلت مورد استفاده قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر خبر داد و گفت: این وسایل نقلیه در جریان عملیات‌های پلیسی و اقدامات اطلاعاتی کشف و توقیف شده است.

سرگرد بنیادی از کشف ۲ هزار مترمربع کشت خشخاش در یکی از روستا‌های شهرستان مهاباد نیز خبر داد و افزود: با اشراف اطلاعاتی و رصد مستمر فعالیت‌های مرتبط با تولید و توزیع مواد مخدر، هرگونه اقدام در این زمینه شناسایی و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

وی با تاکید بر تداوم برخورد قاطع با سوداگران مرگ اظهار کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم، مقابله با شبکه‌های قاچاق و توزیع مواد مخدر را با جدیت دنبال می‌کند و اجازه نخواهد داد امنیت و سلامت جامعه توسط افراد سودجو به مخاطره بیفتد.

جانشین رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر مهاباد از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مرتبط با نگهداری، توزیع و یا قاچاق مواد مخدر، موضوع را از طریق راه‌های ارتباطی پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.