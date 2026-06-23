دیدار تیم های ملی اردن و الجزایر در دور دوم مسابقات جام جهانی بامداد سه شنبه برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های ملی فوتبال اردن و الجزایر از گروه J در دور دوم مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد سه شنبه ساعت ۰۶:۳۰ در ورزشگاه لی‌وایز سان‌فرانسیسکو به مصاف یکدیگر می‌روند.

هر ۲ تیم در بازی اول خود برابر حریفانشان باختند و این بازی برایشان حکم مرگ و زندگی دارد و برنده این بازی به صعود امیدوار می‌ماند، اما بازنده این بازی از کورس صعود خارج می‌شود.

تیم ملی اردن در اولین حضور خود در جام جهانی در بازی اول خود با نتیجه ۳-۱ به اتریش باخت و بدون امتیاز در رتبه سوم جدول رده بندی گروه J قرار گرفته است.

تیم ملی اردن، با وجود شکست در بازی اول، نمایش خوبی داشت. آنها نه تنها گل زدند، بلکه با روحیه جنگندگی، برابر اتریش مقاومت کردند. جمال السلامی، سرمربی اردن، می‌گوید که ترس و استرس بازی اول را پشت سر گذاشته‌اند و با اعتماد به نفس بیشتری، به مصاف الجزایر می‌روند. آنها به دنبال اولین پیروزی تاریخی خود در جام جهانی هستند.

در آن طرف، تیم ملی الجزایر آنها که به عنوان یکی از تیم‌های قدرتمند آفریقا شناخته می‌شوند، در بازی اول برابر آرژانتین، نمایش ضعیفی داشتند و ۳-۰ باختند.

شاگردان ولادیمیر پتکوویچ به دنبال بردن تیم اردن هستند تا شکست بازی اول را جبران کنند و همچنان امیدوار به صعود به مرحله بعدی جام جهانی باشند.

ریاض محرز، با سرعت و تکنیک خود، ستاره اصلی تیم الجزایر است. محمد عموره نیز با قدرت بدنی و توانایی گلزنی، می‌تواند برای خط دفاعی اردن خطرناک باشد. از آن طرف، موسی التعمری ستاره تیم اردن است و او، با سرعت و تکنیک خود، می‌تواند خط دفاعی الجزایر را بشکافد.