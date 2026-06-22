همزمان با شب هشتم ماه محرم، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(سلام‌الله‌علیها) شاهد حضور پرشور عزاداران حسینی برای ابراز ارادت به ساحت حضرت سیدالشهدا(ع) شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -  شب هشتم ماه محرم، حرم مطهر بانوی کرامت میزبان یکی از باشکوه‌ترین مراسم عزاداری شد. هزاران زائر و مجاور خود را به این مکان نورانی رسانده اند تا در سوگ سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش، به عزاداری بپردازند.

از ساعات ابتدایی شب، صحن‌ها و شبستان‌های حرم مطهر مملو از جمعیت عزاداری شد که با لباس‌های مشکی و پرچم‌های عزا، فضایی آکنده از حزن و اندوه و ارادت  را رقم زدند. 

مداحان اهل‌بیت(ع) با نوحه‌خوانی در رثای امام حسین(ع)،حضرت علی‌اصغر(ع)، حضرت ابوالفضل العباس(ع) و دیگر شهدای کربلا، فضای حرم را آکنده از عطر عاشورا کردند. 

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برچسب ها: حرم حضرت معصومه (س) ، ماه محرم
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