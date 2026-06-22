باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به افزایش حجم سفر‌ها و ترافیک سنگین در محور‌های منتهی به استان مازندران اظهار کرد: به منظور تخلیه بار ترافیکی و تسهیل در تردد مسافران، از ساعت ۲۱:۰۰ امشب یکم تیرماه مسیر (شمال به جنوب) محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال از محدوده مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج مسدود شده و تردد تمامی وسایل نقلیه در این مسیر ممنوع خواهد بود.

وی افزود: بر این اساس، محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر (جنوب به شمال)، از تهران و کرج به سمت مرزن‌آباد، به صورت یک‌طرفه مدیریت ترافیکی می‌شوند. این محدودیت تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی و بازگشت شرایط تردد به حالت عادی ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های کشور گفت: در حال حاضر ترافیک در آزادراه تهران ـ شمال مسیر جنوب به شمال محدوده تونل شماره ۱۸، محور چالوس حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، محور هراز در محدوده سه‌راهی چلاو، محور فیروزکوه در محدوده پل سفید، آزادراه تهران ـ پردیس در محدوده تونل شماره یک و محور قدیم تهران ـ بومهن حدفاصل سعیدآباد تا جاجرود سنگین است.

سردار کرمی اسد ادامه داد: همچنین در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین حدفاصل گرمدره تا استاندارد و پل حصارک تا گلدشت، محور تهران ـ شهریار در برخی مقاطع و بزرگراه تهران ـ ورامین محدوده قلعه‌نو نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی خاطرنشان کرد: در مقابل، تردد در آزادراه قزوین ـ رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت و همچنین محور‌های هراز، فیروزکوه و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب روان است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت جوی محور‌های کشور نیز گفت: هم‌اکنون در ارتفاعات محور‌های چالوس و فیروزکوه و برخی محور‌های استان مازندران مه‌گرفتگی وجود دارد و سایر محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

سردار کرمی اسد در پایان از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و با توجه به شرایط ترافیکی و جوی حاکم بر محور‌های شمالی، با صبر و حوصله رانندگی کنند.