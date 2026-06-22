رئیس پلیس راه راهور فراجا از یک‌طرفه شدن جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال در مسیر (جنوب به شمال) و ممنوعیت تردد از مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به افزایش حجم سفر‌ها و ترافیک سنگین در محور‌های منتهی به استان مازندران اظهار کرد: به منظور تخلیه بار ترافیکی و تسهیل در تردد مسافران، از ساعت ۲۱:۰۰ امشب یکم تیرماه مسیر (شمال به جنوب) محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال از محدوده مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج مسدود شده و تردد تمامی وسایل نقلیه در این مسیر ممنوع خواهد بود.

وی افزود: بر این اساس، محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر (جنوب به شمال)، از تهران و کرج به سمت مرزن‌آباد، به صورت یک‌طرفه مدیریت ترافیکی می‌شوند. این محدودیت تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی و بازگشت شرایط تردد به حالت عادی ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های کشور گفت: در حال حاضر ترافیک در آزادراه تهران ـ شمال مسیر جنوب به شمال محدوده تونل شماره ۱۸، محور چالوس حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، محور هراز در محدوده سه‌راهی چلاو، محور فیروزکوه در محدوده پل سفید، آزادراه تهران ـ پردیس در محدوده تونل شماره یک و محور قدیم تهران ـ بومهن حدفاصل سعیدآباد تا جاجرود سنگین است.

سردار کرمی اسد ادامه داد: همچنین در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین حدفاصل گرمدره تا استاندارد و پل حصارک تا گلدشت، محور تهران ـ شهریار در برخی مقاطع و بزرگراه تهران ـ ورامین محدوده قلعه‌نو نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی خاطرنشان کرد: در مقابل، تردد در آزادراه قزوین ـ رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت و همچنین محور‌های هراز، فیروزکوه و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب روان است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت جوی محور‌های کشور نیز گفت: هم‌اکنون در ارتفاعات محور‌های چالوس و فیروزکوه و برخی محور‌های استان مازندران مه‌گرفتگی وجود دارد و سایر محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

سردار کرمی اسد در پایان از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و با توجه به شرایط ترافیکی و جوی حاکم بر محور‌های شمالی، با صبر و حوصله رانندگی کنند.

برچسب ها: پلیس راه راهور ، جاده چالوس ، آزادراه تهران - شمال
خبرهای مرتبط
جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد
جاده چالوس از ساعت ۹ صبح یک‌طرفه شد/ ممنوعیت تردد از شمال به جنوب تا تخلیه بار ترافیکی
جاده چالوس یکطرفه شد
اعمال قانون بیش از ۲۸۴ هزار فقره تخلف موتورسیکلت سواران پایتخت
تمهیدات و توصیه‌های ویژه ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ در شب‌های تاسوعا و عاشورای حسینی (ع)
بارش باران در محورهای شمالی کشور/ ترافیک نیمه‌سنگین صبحگاهی در معابر منتهی به تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی کشور/ انسداد مسیر شمال به جنوب چالوس و آزادراه تهران-شمال
تردد بیش از ۲۶۰ هزار زائر از مرز‌های کشور در ایام محرم؛ مهران، شلمچه و چذابه کانون اصلی تردد‌ها
آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به مازندران
تاکید رئیس دستگاه قضا بر استیفای حقوق حقه ملت ایران در مراجع قضایی و حقوقی بین‌المللی
تاسوعا و عاشورا فصل جاودان غیرت، وفاداری و آزادگی است
تاسوعا و عاشورای حسینی، تجلی جاودانه پیروزی حق بر باطل است
استقرار بیش از ۶ هزار نیروی عملیاتی هلال‌احمر در تاسوعا و عاشورای حسینی
اسناد جنایات جنگ اخیر به نهاد‌های بین‌المللی ارسال شد
هم‌افزایی جمعیت هلال‌احمر و موسسه «مرسی مالیزیا» با محوریت فعالیت‌های بشردوستانه
آخرین اخبار
آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به مازندران
تاکید رئیس دستگاه قضا بر استیفای حقوق حقه ملت ایران در مراجع قضایی و حقوقی بین‌المللی
تاسوعا و عاشورای حسینی، تجلی جاودانه پیروزی حق بر باطل است
استقرار بیش از ۶ هزار نیروی عملیاتی هلال‌احمر در تاسوعا و عاشورای حسینی
تاسوعا و عاشورا فصل جاودان غیرت، وفاداری و آزادگی است
اسناد جنایات جنگ اخیر به نهاد‌های بین‌المللی ارسال شد
هم‌افزایی جمعیت هلال‌احمر و موسسه «مرسی مالیزیا» با محوریت فعالیت‌های بشردوستانه
تردد بیش از ۲۶۰ هزار زائر از مرز‌های کشور در ایام محرم؛ مهران، شلمچه و چذابه کانون اصلی تردد‌ها
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی کشور/ انسداد مسیر شمال به جنوب چالوس و آزادراه تهران-شمال
آماده‌باش ۶۵۰ پایگاه هلال‌احمر برای پوشش مراسم محرم
هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری با ترفند «به‌روزرسانی دستگاه کارت‌خوان»
تقدیر از همکاری دفتر توسعه ملل‌متحد در تهران برای حمایت از محیط زیست
هشدار دادگستری تهران درباره پیامک‌های جعلی خدمات دولتی