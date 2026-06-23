باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - «دیوار دفاعی» سریالی تاریخی است که چالشهای کارگران شرکت نفت در برابر کارگران انگلیسی را در روزهای ملی شدن صنعت نفت بیان میکند.
این سریال تلویزیونی با محوریت تاریخ معاصر در ۳۰ قسمت و به سفارش سیمافیلم تولید شده است. تصویربرداری «دیوار دفاعی» در چند لوکیشن مختلف از جمله تهران، شهرک دفاع مقدس، شهرک سینمایی ـ تلویزیونی غزالی و همچنین مناطق جنوبی کشور بوده است.
بهرام ابراهیمی، بازیگر سریال «دیوار دفاعی» درباره نقش خود در این سریال گفت: سریال «دیوار دفاعی» به کارگردانی احمد کاوری و تهیهکنندگی مسعود دهنمکی است. من نقش خودم را بسیار دوست داشتم؛ چون یک نقش مستند - تاریخی است و وجود خارجی داشته است.
ابراهیمی ادامه داد: ﻣﺴﺘﺮ ﺟﯿﮑﺎﮎ یک حقهباز به تمام معنا بود، که سریع اعتماد اطرافیان خود را جذب کرد. همبازیام هم در بیشتر سکانسها آقای رامین ناصرنصیر بود، که بازیگر بسیار خوبی هستند. علیرغم اینکه بخش زیادی از فیلمبرداری در جنگ و موشکباران بود، اما حال خوبی در این سریال داشتم. برایم مهم است در هر سریالی حالم خوب باشد. فکر میکنم مدت زمان فیلمبرداری از اواخر مهر سال گذشته تا حدود یک ماه پیش طول کشید.
این بازیگر افزود: علاوهبر آن، در سریال «سرباز کوچک امام» نیز نقشآفرینی کردهام. البته این سریال تمام نشده و هنوز قسمتهای بسیاری از آن باقی مانده است. در آنجا نقش یک آدم معمولی را بازی میکنم، که قصد سرمایهگذاری دارد.
مستر جیکاک یکی از شخصیتهای مرموز تاریخ معاصر ایران است، که با فعالیتهایش در مناطق نفتخیز جنوب، به ویژه مسجدسلیمان و آبادان، نقش مهمی در تحولات سیاسی و اقتصادی ایران ایفا کرد. با این حال، اطلاعات دقیق و مستندی درباره هویت واقعی او، سمتها و مسئولیتهایش وجود ندارد و روایتهای مختلفی درباره او مطرح شده است.
بر اساس برخی منابع تاریخی و روایتهای محلی، مستر جیکاک یک نظامی انگلیسی با درجه ماژور (معادل سرگرد) بوده است، که در سالهای ابتدایی قرن بیستم به ایران آمده و به عنوان رئیس مالیه اصفهان منصوب شده بود. برخی دیگر او را مأمور سازمان اطلاعات بریتانیا (MI۶) معرفی میکنند که مأموریت داشته نفوذ سیاسی و اقتصادی بریتانیا را در مناطق نفتخیز ایران حفظ کند.