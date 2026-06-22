باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جیدی ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده، روز دوشنبه بار دیگر ادعا کرد که ایران با بازگشت بازرسان هستهای به این کشور موافقت کرده است، در حالی که تهران هرگونه تعهد جدیدی در مورد برنامه هستهای خود را رد میکند.
ونس پیش از ترک سوئیس پس از مذاکرات با مقامات ایرانی، ادعای قبلی خود راتکرار کرد و به خبرنگاران گفت: «ما ایرانیها را داریم که برای اولین بار در مدت طولانی به بازرسان تسلیحاتی و هستهای اجازه ورود به کشورشان میدهند. ما بدیهی است که این رژیم بازرسی را تقویت خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم.»
ونس گفت که دور جدید مذاکرات در بورگناستوک «پایهای برای آنچه میتواند یک خاورمیانه واقعاً متحول شده باشد» ایجاد کرده است و تأکید کرد که توافق نهایی هنوز حاصل نشده است.
مذاکرات فنی بین تیمهای آمریکا و ایران در روزهای آینده ادامه خواهد یافت و هر دو طرف در سوئیس باقی خواهند ماند. ونس گفت: «ما به پیشرفت در این مذاکرات فنی ادامه میدهیم. بخش زیادی از تیم خود را در آنجا باقی گذاشتیم و ایرانیها نیز بخش زیادی از تیم خود را برای ادامه کار در هتل باقی گذاشتند. من از پیشرفتی که در چند روز اخیر داشتیم، احساس بسیار خوبی دارم.»
منبع: آناتولی