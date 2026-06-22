سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی و قابلیت پیشبرد مذاکره و مقابله را به طور همزمان دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرادر سرتیپ پاسدار سید مجید ابن الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در جمع مدیران ارشد این وزارتخانه، ۳۱ خرداد، سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران را یادآور مکتبی از ایمان، عقلانیت و مجاهدت راهبردی دانست و با تبیین نقش ممتاز این شهید والامقام در شکل‌گیری جریان مقاومت، بر استمرار راه او در تقویت اقتدار دفاعی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل شهید چمران در شکل‌گیری مقاومت در لبنان و فلسطین و مقابله با اشغالگری رژیم صهیونیستی افزود: اندیشه چمران، مقاومت را از یک کنش مقطعی به یک منظومه فکری و عملیاتی تبدیل کرد که امروز به‌عنوان واقعیتی اثرگذار در جهان اسلام به نام وحدت ساحات و محور مقاومت شناخته می‌شود.

سرپرست وزارت دفاع با بیان اینکه «امروز دست نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به برکت مجاهدت شهیدان سرافراز، پر از ظرفیت‌های بازدارنده و توانمندی‌های بومی است»، تصریح کرد: این اقتدار، محصول مسیر روشن فرماندهان و وزرای دفاع شهید از جمله شهیدان چمران، فکوری، نامجو، شمخانی و نصیرزاده است که با نگاه آینده‌نگر، بنیان‌های صنعت دفاعی کشور را استوار ساختند.

وی با اشاره به تحولات امنیتی و عملیاتی سال‌های اخیر، بویژه جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و نیز بیش از ۱۰۰ روز مقاومت جانانه مردم و نیرو‌های مسلح در برابر تهدیدات ترکیبی ائتلاف آمریکایی ـ صهیونی، عنوان کرد: این رخداد‌ها نشان داد که جمهوری اسلامی ایران در میدان عمل، از توان مدیریت هوشمندانه و مقتدرانه برخوردار است و در صیانت از منافع ملی و امنیت منطقه‌ای، ابتکار عمل را در اختیار دارد.

سردار ابن الرضا با اشاره به مدیریت دقیق و نظارت مقتدرانه بر آبراه راهبردی و حیاتی تنگه هرمز، توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: این شریان مهم انرژی جهان تحت اشراف و تدبیر نیرو‌های مسلح مقتدر کشورمان قرار دارد و نماد روشن اقتدار، اشراف اطلاعاتی و توان راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه است.

سرپرست وزارت دفاع در ادامه با تأکید بر استمرار راه شهدا افزود: امروز با الهام از روح بلند و ظلم‌ستیز رهبر و قائد شهید امت اسلامی و فرماندهی با صلابت خلف شایسته‌اش حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و در صورت بروز هرگونه شیطنت و خطای محاسباتی جدید از سوی متجاوزان، با پاسخی سخت‌تر از گذشته مواجه خواهند شد؛ پاسخی که آنان را ناکام، مأیوس و پشیمان‌تر خواهد ساخت.

وی میراث وزرای شهید دفاع از شهید چمران تا شهید نصیرزاده و سایر فرماندهان شهید را سرمایه‌ای راهبردی برای تداوم اقتدار دفاعی کشور دانست و تصریح کرد: این مسیر تا تحقق امنیت پایدار، تثبیت بازدارندگی فعال و صیانت از میهن عزیز و عزت امت اسلامی با قدرت و صلابت ادامه خواهد یافت.

سرپرست وزارت دفاع همچنین تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی و قابلیت پیشبرد مذاکره و مقابله را به طور همزمان دارد و می‌تواند در مقابل بدعهدی آمریکا در حین مذاکره در عرصه میدان پاسخ لازم را بدهد؛ بخاطر همین رفتار، ما در طول مذاکره و ۶۰ روز زمان تفاهم آرایش نظامی خود را در همه زمینه‌ها حفظ و تقویت نموده و خواهیم نمود.

برچسب ها: وزارت دفاع ، مذاکره
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