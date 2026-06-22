همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، اجتماع «فدائیانِ سقا» در آستان مقدس امامزاده شاه سیدعلی(ع) برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - همزمان ماه محرم حسینی، آستان مقدس امامزاده شاه سیدعلی(ع) میزبان اجتماع پرشور فدائیان سقا بود. جمعی از دلدادگان حضرت ابوالفضلالعباس(ع) با در دست داشتن مشکهای نمادین و پرچمهای عزا، ارادت خود را به علمدار کربلا و فرهنگ ایثار و سقایی ابراز کردند..
شرکتکنندگان در این آیین معنوی، با حمل مشکهای نمادین، یادآور عطش و تشنگی کاروان حسینی در روز عاشورا و ایثار حضرت ابوالفضلالعباس(ع) در راه آبرسانی به خیمههای اهلبیت(ع) بودند. آنها با سینهزنی و نوحهخوانی، فضای امامزاده را آکنده از عشق به خاندان عصمت و طهارت(ع) کردند.
این اجتماع که با حضور خادمان و زائران امامزاده شاه سیدعلی(ع) برگزار شد، جلوهای از عشق و ارادت به حضرت ابوالفضلالعباس(ع) و ترویج فرهنگ سقایی، ایثار و خدمت به خلق بود. شرکتکنندگان با برافراشتن پرچمهای عزای حسینی، بر ادامه راه شهدای کربلا و جبهه مقاومت تأکید کردند.
عکس:امیر علی صادقلو