باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسن حسن‌زاده، مسئول ستاد وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران، عصر امروز در نشست خبری با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و نیز شهادت امام مجاهد، قائد شهید امت، از برگزاری آیین بزرگ وداع و تشییع حضرت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای در روز‌های آینده خبر داد.

سردار حسن‌زاده با اشاره به اینکه پس از سه ماه بررسی و ارزیابی ابعاد مختلف این برنامه، ساختار نهایی آن تدوین شده است، تأکید کرد: این آیین، بزرگترین رویداد تاریخی، ماندگار و تمدنی خواهد بود که در آن بیعتی عظیم با امام انقلاب و امت اسلام رقم می‌خورد.

وی زمان و مکان برگزاری مراسم را به این شرح اعلام کرد: مراسم وداع و نماز، روز‌های شنبه و یکشنبه، ۱۳ و ۱۴ تیرماه در مصلای تهران برگزار می‌شود. مراسم تشییع نیز روز دوشنبه ۱۵ تیرماه در پایتخت انجام خواهد گرفت.

تشییع امام شهید جلوه‌ای از اتحاد و اراده ملت در پاسداشت مقام رهبر شهید است

حسن زاده با بیان اینکه ستاد برگزاری این آیین از حدود یک ماه پیش با فعالیت ۳۲ کمیته تخصصی کار خود را آغاز کرده، افزود: این کمیته‌ها در سه حوزه کلی «فرهنگی، هنری و رسانه‌ای»، «خدمات درمانی، امدادی و اورژانسی» و همچنین «اسکان، تغذیه و سایر خدمات مورد نیاز مردم» مقدمات این رویداد عظیم را فراهم کرده‌اند و آماده ارائه خدمات به شرکت‌کنندگان هستند.

مسئول ستاد وداع و تشییع خاطرنشان کرد: این اجتماع بزرگ، جلوه‌ای از اتحاد و اراده ملت ایران در پاسداشت مقام رهبر شهید و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.

وی درباره مسیر تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران گفت: مسیر چندگانه برای تشییع انتخاب شد. از شرق به غرب و شمال تا جنوب.

مراسم وداع در مصلای حضرت امام خمینی (ره) برگزار می‌شود

سردار حسن‌زاده، مسئول ستاد وداع و تشییع رهبر شهید در تهران، در ادامه نشست خبری خود با اشاره به ساختار سه‌گانه کمیته‌های اجرایی، از تشکیل کمیته‌های تخصصی برای برقراری نظم، امنیت و سلامت خبر داد و گفت: سومین دسته از کمیته‌ها، مسئولیت تأمین امنیت و سلامت این رویداد عظیم را بر عهده دارند و برنامه‌های خود را در این راستا تدوین کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه مراسم وداع در مصلای حضرت امام خمینی (ره) برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: این مکان، بار‌ها میزبان حضور پرشور مردم در کنار امام شهیدمان بود و این آیین، آخرین دیدار امت و امام را در این مصلی رقم خواهد زد.

حسن‌زاده به چند مؤلفه اساسی در برگزاری این مراسم اشاره کرد و نخستین آنها را حضور گسترده و پرشور عاشقان و دلدادگان از سراسر کشور دانست و افزود: مردم تهران و تمام استانها، از ماه‌ها پیش لحظه‌شماری می‌کنند تا در این آیین الهی شرکت کنند؛ افزون بر آن، بسیاری از عاشقان مکتب امام شهید از دیگر کشور‌ها نیز اعلام آمادگی کرده‌اند و مقدمات حضور آنها فراهم می‌شود.

مسئول ستاد برگزاری، دومین مؤلفه مهم را برنامه‌ریزی برای خدمات‌رسانی و تأمین تسهیلات مورد نیاز زائران و مجاوران عنوان کرد و گفت: کمیته‌های حمل‌ونقل، اسکان، پذیرایی و ترافیک، طراحی‌های حداکثری را برای میزبانی شایسته از جمعیت بی‌سابقه انجام داده‌اند.

وی گرمای هوا را سومین چالش پیش رو برشمرد و تصریح کرد: تمام برنامه‌ریزی‌ها با محاسبه این شرایط جوی انجام شده و تمهیدات لازم برای رفاه حال شرکت‌کنندگان اندیشیده شده است.

سردار حسن‌زاده با اشاره به فعالیت کمیته‌های فرهنگی، خانواده و کودک و نوجوان، از پیش‌بینی برنامه‌های متنوع و متفاوت برای اقشار مختلف شرکت‌کنندگان در این رویداد تاریخی خبر داد و افزود: جایگاه استقرار پیکر مطهر امام شهید و خانواده معظم ایشان نیز تعیین شده و تمام مقدمات برای برگزاری باشکوه این آیین مهیاست.

جزئیات مسیر‌های تشییع در روز‌های آینده اعلام خواهد شد

مسئول ستاد وداع و تشییع رهبر شهید در تهران، در ادامه نشست خبری خود با تأکید بر لزوم مشارکت حداکثری مردم در برگزاری این رویداد عظیم، از طراحی مسیر‌های چندگانه برای مراسم تشییع خبر داد و گفت: با توجه به برآورد حضور میلیونی و حتی چند ده میلیونی عاشقان امام شهید، هیچ مسیر واحدی به تنهایی گنجایش این جمعیت را ندارد، از این‌رو مسیر‌های متعدد از شرق، غرب، شمال و جنوب تهران پیش‌بینی شده است که جزئیات آن در روز‌های آینده اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت ۳۲ کمیته اجرایی از یک ماه گذشته، افزود: تمام دستگاه‌های خدمات‌رسان، اجرایی، مدیریت شهری، نظامی، انتظامی و امنیتی استان تهران پای کار آمده‌اند تا ضمن تأمین امنیت و آسایش زائران، شاهد برگزاری مراسمی منظم، حماسی و مملو از اقتدار باشیم.

حسن‌زاده با قدردانی از استقبال کم‌نظیر مردمی، از موکب‌داران، مساجد، پایگاه‌های بسیج و هیئت‌های مذهبی سراسر کشور که برای برپایی موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی و فرهنگی اعلام آمادگی کرده‌اند، تشکر کرد و از همه مشتاقان خواست برای حضور سازمان‌یافته در این مراسم، از امروز در سامانه‌های تعیین شده ثبت‌نام کنند.

مسئول ستاد برگزاری با اشاره به اینکه مراسم وداع و نماز در مصلی حضرت امام (ره) و آیین تشییع در مسیر‌های چندگانه برگزار خواهد شد، تصریح کرد: این مراسم، تجربه‌ای نوین و متفاوت با بهره‌گیری از تمام تجارب گذشته است و قطعاً چنین رویدادی با این عظمت در تاریخ کشور بی‌نظیر خواهد بود.

ورودی‌های تهران به مجتمع‌های خدمات زائر تجهیز خواهند شد

وی درباره تمهیدات ترافیکی و خدماتی نیز گفت: ورودی‌های تهران به مجتمع‌های خدمات زائر تجهیز شده و خودرو‌های شخصی در توقفگاه‌ها پارک خواهند شد و زائران با اتوبوس و مترو به مسیر‌های تشییع منتقل میشوند. همچنین با توجه به گرمای هوا و جمعیت انبوه، تمام برنامه‌ریزی‌ها با محوریت رفاه و سلامت مردم انجام شده است.

سردار حسن‌زاده در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سوالی خبرنگار مهر در خصوص تعطیلی شهر تهران در سه روز مراسم با اشاره به ثبت درخواست تعطیلی سه روزه در تهران، اظهار داشت: این پیشنهاد در جلسات استانداری و ستاد ملی مطرح و مصوب شده و طی یکی دو روز آینده، پس از تأیید نهایی شورای مرکزی، اعلام خواهد شد. البته روز مراسم تشییع تهران تعطیل است.

وی با تأکید بر اینکه اطلاع رسانی دقیق از همین ستاد انجام میشود، از مردم خواست اخبار و اطلاعات را تنها از کانال‌های رسمی پیگیری کنند و افزود: جزئیات کامل مسیرها، توصیه‌ها و ملاحظات خدماتی طی روز‌های آینده از طریق رسانه ملی و شبکه‌های مجازی به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.