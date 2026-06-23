فرستاده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران گفت موافقت ترامپ با ارائه مشوق‌های اقتصادی به ایران، اقدامی «ضروری و اجتناب‌ناپذیر» در روند مذاکرات است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رابرت مالی، فرستاده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران، در مصاحبه با سی‌ان‌ان با اشاره به تحولات اخیر در مذاکرات ایران و آمریکا، اظهار داشت که موافقت دونالد ترامپ با ارائه مشوق‌های اقتصادی به ایران، اقدامی ضروری و اجتناب‌ناپذیر در روند مذاکرات است.

وی تأکید کرد که هر مذاکره‌کننده‌ای باید برای پیشبرد گفت‌و‌گو‌ها از چنین ابزاری استفاده کند.

مالی که تجربه حضور در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای سال ۲۰۱۵ را نیز دارد، با اشاره به مواضع پیشین ترامپ، گفت: رئیس‌جمهور آمریکا در دوره اول ریاست‌جمهوری خود و حتی در یک سال و نیم گذشته، همواره سعی در انکار این واقعیت داشت که برای دستیابی به توافق با ایران، ناچار به ارائه امتیازات اقتصادی خواهد بود. اما اکنون، او به ناچار این واقعیت را پذیرفته و در عمل به آن تن داده است.

مالی خاطرنشان کرد: این بازگشت به منطق مذاکره که در آن در ازای گام‌های هسته‌ای ایران، تسکین اقتصادی ارائه می‌شود، یک تحول مثبت است و تنها مسیر پیش رو محسوب می‌شود.

منبع: سی ان ان

برچسب ها: رابرت مالی ، مذاکرات ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۰۲ تير ۱۴۰۵
آمریکا باید بیشتر از اینها بخاطر خسارات زیادی که در طول چند دهه به ایران رسانده امتیاز بدهد...باید یقه آمریکا گرفته شود...و گلوی اورو فشرد و تمام پایگاه‌های نظامی آمریکا تعطیل تا شعاع دوهزار کیلومتر دورتر برود و از منطقه خاورمیانه بیرون برود تا امتیاز بدهد...
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۶ ۰۲ تير ۱۴۰۵
در برابر شیطان فقط زور خوب جواب میده .
۰
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