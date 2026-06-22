مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری قم گفت: تسهیلات اشتغال پایدار روستایی با رشد ۶۰ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۸۱۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی- حسین جعفری موحد، مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری قم، امروز در مراسم رونمایی از چهار دستگاه نیسان در بخش فردو، به تشریح عملکرد این اداره کل در حوزه توسعه روستایی پرداخت و از اختصاص اعتبارات قابل توجه برای تجهیز دهیاری‌ها و حمایت از اشتغال روستایی خبر داد.

۵۸۰ میلیارد ریال تجهیزات برای دهیاری‌ها

موحد با اشاره به اینکه طرح‌های درآمدزای دهیاری‌ها از اولویت‌های اصلی این دفتر است، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ و سه ماهه اول سال ۱۴۰۵، مبلغ ۵۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای خرید ماشین‌آلات سنگین و خدماتی به دهیاری‌های استان اختصاص یافته است.

او با بیان اینکه این تجهیزات در قالب ماشین‌آلات سنگین و خدماتی به دهیاری‌های استان تحویل شده است، افزود: امیدواریم این اقدامات در حوزه توسعه روستایی، نقش مؤثری در آبادانی روستاها و ارائه خدمات بهتر به روستاییان ایفا کند.

افزایش ۶۰ درصدی تسهیلات اشتغال روستایی

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری قم با اشاره به تأکید بر اشتغال پایدار روستایی، تصریح کرد: در سال گذشته، ۵۱۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه برای بنگاه‌های کوچک و مشاغل خرد خانگی توزیع شد.

او افزود: امسال این رقم با رشد ۶۰ درصدی به ۸۱۰ میلیارد ریال افزایش یافته است و برنامه‌ریزی‌های لازم برای شناسایی متقاضیان و اعطای تسهیلات انجام شده است. امیدواریم با اعطای این تسهیلات، گام مؤثری در راستای توسعه اشتغال پایدار در سطح روستاهای استان برداریم.

در بخش دیگری از این برنامه، مراسم رونمایی از چهار دستگاه نیسان با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای چهار دهیاری برگزار شد. این خودروها با هدف ارائه خدمات عمرانی و خدماتی به روستاییان در اختیار دهیاران قرار داده شده است.

تداوم حمایت از طرح‌های درآمدزا و اشتغال‌محور در روستاها

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری قم با تاکید بر تداوم حمایت از طرح‌های درآمدزا و اشتغال‌محور در روستاها گفت:با توجه به افزایش قابل توجه اعتبارات و تسهیلات در حوزه روستایی، انتظار می‌رود شاهد تحولی ملموس در توسعه زیرساخت‌ها، اشتغالزایی و بهبود معیشت روستاییان استان قم باشیم.