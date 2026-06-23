باشگاه خبرنگاران جوان - در دنیای نبرد‌های دریایی، اژدر‌ها همچنان یکی از مرگبارترین و مؤثرترین سلاح‌ها به شمار می‌روند. اگر موشک‌های ضدکشتی تهدیدی از سطح دریا و آسمان محسوب می‌شوند، اژدر‌ها دشمن را از زیر آب هدف قرار می‌دهند؛ جایی که شناسایی و مقابله با آنها بسیار دشوارتر است.

جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه گذشته سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در توسعه توان زیرسطحی خود انجام داده و در کنار ساخت زیردریایی‌های بومی، موفق به تولید انواع اژدر‌های سبک، سنگین و فوق‌سریع شده است. این تسلیحات امروز بخش مهمی از قدرت بازدارندگی دریایی ایران را تشکیل می‌دهند و در صورت وقوع هرگونه درگیری دریایی، نقش مهمی در مقابله با ناوگان‌های متخاصم خواهند داشت.

اژدر؛ کابوس ناو‌های جنگی

اژدر یک سلاح هدایت‌شونده زیرآبی است که پس از شلیک از زیردریایی، ناو جنگی، بالگرد، هواپیما یا پرتابگر ساحلی، در زیر آب به سمت هدف حرکت می‌کند. برخلاف موشک‌های ضدکشتی که از سطح یا هوا به هدف حمله می‌کنند، اژدر‌ها از زیر آب به بدنه شناور برخورد کرده یا در مجاورت آن منفجر می‌شوند.

از آنجا که بخش عمده شناوری کشتی‌ها و ناو‌ها به سلامت بدنه زیر آب وابسته است، انفجار یک اژدر در زیر خط آب می‌تواند خسارت بسیار سنگینی وارد کند. در بسیاری از جنگ‌های دریایی، حتی یک اژدر توانسته شناور‌های چند هزار تنی را غرق کند. به همین دلیل تمامی ناو‌های مدرن جهان به سامانه‌های کشف و مقابله با اژدر مجهز هستند.

راهبرد ایران در توسعه اژدر‌ها

جغرافیای دریایی ایران تفاوت قابل توجهی با بسیاری از کشور‌های جهان دارد. بخش مهمی از مرز‌های دریایی کشور در خلیج فارس قرار گرفته؛ منطقه‌ای که عمق آب در آن کم بوده و تردد شناور‌های نظامی و تجاری بسیار زیاد است. همچنین تنگه هرمز به عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان در اختیار ایران قرار دارد.

در چنین شرایطی، فرماندهان نظامی ایران از سال‌ها قبل به این جمع‌بندی رسیدند که برای مقابله با ناوگان‌های بزرگ خارجی باید روی جنگ نامتقارن تمرکز کنند. بر همین اساس، توسعه زیردریایی‌های کوچک، مین‌های دریایی، موشک‌های ساحل به دریا و اژدر‌های پیشرفته در دستور کار قرار گرفت.

امروزه ایران یکی از معدود کشور‌های جهان است که توانایی طراحی و تولید چند نوع اژدر را در اختیار دارد.

حوت؛ سریع‌ترین اژدر ایرانی

بدون تردید مشهورترین اژدر ایرانی «حوت» است. این سلاح نخستین بار در رزمایش پیامبر اعظم سپاه پاسداران در سال ۱۳۸۵ معرفی شد و از همان ابتدا توجه رسانه‌های نظامی جهان را به خود جلب کرد.

ویژگی اصلی حوت سرعت فوق‌العاده بالای آن است. این اژدر از فناوری «فراحفره‌زایی» یا Supercavitation استفاده می‌کند. در این فناوری، حباب بزرگی از گاز در اطراف اژدر ایجاد می‌شود که تماس مستقیم بدنه با آب را به حداقل می‌رساند. در نتیجه اصطکاک به شدت کاهش یافته و سرعت حرکت افزایش پیدا می‌کند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، سرعت حوت حدود ۱۰۰ متر بر ثانیه یا نزدیک به ۳۶۰ کیلومتر در ساعت است. این سرعت چندین برابر سرعت اژدر‌های متعارف بوده و زمان واکنش دشمن را به شدت کاهش می‌دهد.

کارشناسان نظامی معتقدند حوت از نظر فناوری شباهت‌هایی به اژدر روسی «اشکوال» دارد که یکی از سریع‌ترین اژدر‌های جهان محسوب می‌شود. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران غربی، حوت را یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های زیرسطحی ایران می‌دانند.

اهداف قابل انهدام با حوت

سرعت بسیار بالای حوت آن را به سلاحی ایده‌آل برای حمله به اهداف بزرگ تبدیل کرده است. مهم‌ترین اهداف این اژدر عبارت‌اند از:

- ناو‌های هواپیمابر

- ناو‌های آبی‌خاکی

- ناوشکن‌های سنگین

- رزم‌ناو‌ها

- ناوچه‌های موشک‌انداز

- کشتی‌های فرماندهی

- شناور‌های پشتیبانی رزمی

- نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری بزرگ

در صورت اصابت مستقیم یا انفجار در فاصله نزدیک، خسارت وارده به این شناور‌ها می‌تواند بسیار سنگین باشد.

والفجر؛ اژدر سنگین و هوشمند ایرانی

یکی دیگر از مهم‌ترین تسلیحات زیرسطحی ایران، اژدر «والفجر» است. این اژدر در دهه ۱۳۹۰ معرفی شد و به عنوان نخستین اژدر سنگین بومی ایران شناخته می‌شود.

والفجر یک اژدر ۵۳۳ میلی‌متری است که برای استفاده در زیردریایی‌های کلاس طارق، فاتح و برخی دیگر از شناور‌های رزمی طراحی شده است.

برخلاف حوت که بر سرعت بالا تکیه دارد، والفجر بر دقت، برد مناسب و قدرت تخریب متمرکز است. این اژدر از سامانه‌های هدایت صوتی بهره می‌برد و می‌تواند پس از شلیک، صدای هدف را ردیابی کرده و مسیر خود را اصلاح کند.

سرجنگی چند صد کیلوگرمی والفجر قادر است خسارت شدیدی به بدنه شناور‌های دشمن وارد کند و حتی باعث غرق شدن آنها شود.

اهداف قابل انهدام با والفجر

- ناوشکن‌ها

- ناوچه‌ها

- شناور‌های رزمی متوسط

- کشتی‌های لجستیکی

- کشتی‌های تجاری بزرگ

- نفت‌کش‌ها

- اهداف زیرسطحی

این اژدر به دلیل هوشمندی بیشتر، برای درگیری در فواصل طولانی‌تر نسبت به حوت مناسب‌تر است.

اژدر‌های مورد استفاده در زیردریایی‌های غدیر

زیردریایی‌های کلاس غدیر که ستون فقرات ناوگان زیرسطحی ایران را تشکیل می‌دهند، برای عملیات در آب‌های کم‌عمق خلیج فارس طراحی شده‌اند.

این زیردریایی‌ها علاوه بر حمل نیرو‌های ویژه و مین‌های دریایی، قابلیت شلیک انواع اژدر‌های سبک و متوسط را نیز دارند. به دلیل اندازه کوچک و سطح صدای پایین، غدیر‌ها می‌توانند به اهداف دشمن نزدیک شده و از فاصله کوتاه اقدام به شلیک کنند.

در جنگ‌های دریایی مدرن، چنین تاکتیکی می‌تواند برای ناو‌های بزرگ بسیار خطرناک باشد.

اژدر‌های زیردریایی فاتح

زیردریایی فاتح نخستین زیردریایی نیمه‌سنگین کاملاً بومی ایران محسوب می‌شود. این زیردریایی به سامانه‌های پیشرفته سونار، کنترل آتش و پرتاب اژدر مجهز است.

فاتح توانایی حمل اژدر‌های سنگین از جمله والفجر را دارد و می‌تواند در مأموریت‌های دوربرد در دریای عمان و شمال اقیانوس هند فعالیت کند.

کارشناسان نظامی معتقدند ورود فاتح به خدمت، توان عملیاتی ایران را در حوزه جنگ زیرسطحی به شکل محسوسی افزایش داده است.

تهدید اژدر‌ها برای ناو‌های هواپیمابر

یکی از پرسش‌های رایج این است که آیا اژدر‌های ایرانی می‌توانند ناو‌های هواپیمابر آمریکایی را هدف قرار دهند؟

از نظر فنی، پاسخ مثبت است. ناو‌های هواپیمابر نیز مانند هر شناور دیگری در برابر اژدر آسیب‌پذیر هستند. البته این شناور‌ها به سامانه‌های پیشرفته دفاعی، سونار و تجهیزات ضد اژدر مجهز هستند و نزدیک شدن به آنها کار ساده‌ای نیست.

با این حال، اگر یک اژدر سنگین بتواند به بخش زیرآبی بدنه ناو هواپیمابر برسد، خسارت بسیار سنگینی ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل در تمامی نیروی‌های دریایی جهان، اژدر همچنان یکی از اصلی‌ترین تهدیدات علیه ناو‌های هواپیمابر محسوب می‌شود.

مقایسه اژدر‌های ایرانی با نمونه‌های خارجی

در جهان، کشور‌های محدودی توانایی تولید اژدر‌های پیشرفته را دارند. آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ژاپن از جمله تولیدکنندگان اصلی این سلاح هستند.

اژدر حوت از نظر سرعت در رده سریع‌ترین اژدر‌های جهان قرار می‌گیرد و در این زمینه با نمونه روسی اشکوال قابل مقایسه است. در مقابل، والفجر بیشتر به اژدر‌های سنگین متعارف شباهت دارد که در بسیاری از نیروی‌های دریایی دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

هرچند اطلاعات دقیق درباره عملکرد واقعی این تسلیحات منتشر نشده، اما توسعه آنها نشان می‌دهد ایران توانسته بخشی از فناوری پیچیده جنگ زیرسطحی را بومی‌سازی کند.

جایگاه اژدر‌ها در دکترین دریایی ایران

راهبرد دفاع دریایی ایران بر ایجاد هزینه سنگین برای هرگونه تجاوز استوار است. در این راهبرد، اژدر‌ها در کنار موشک‌های کروز ضدکشتی، پهپاد‌های شناسایی و تهاجمی، قایق‌های تندرو، زیردریایی‌ها و مین‌های دریایی یک شبکه دفاعی چندلایه ایجاد می‌کنند.

در صورت وقوع درگیری، زیردریایی‌های ایرانی می‌توانند در نقاط مختلف خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز مستقر شوند و شناور‌های دشمن را زیر نظر بگیرند. اژدر‌ها نیز به عنوان سلاح اصلی این زیردریایی‌ها برای حمله به اهداف سطحی و زیرسطحی به کار گرفته خواهند شد.

اژدر‌ها یکی از مهم‌ترین ابزار‌های قدرت دریایی ایران محسوب می‌شوند. از اژدر فوق‌سریع حوت گرفته تا اژدر سنگین والفجر، همگی با هدف افزایش توان بازدارندگی و مقابله با ناوگان‌های متخاصم طراحی شده‌اند. حوت با سرعت بسیار بالا برای حملات غافلگیرکننده به اهداف ارزشمند مناسب است و والفجر با هدایت هوشمند و سرجنگی سنگین، توانایی انهدام انواع شناور‌های رزمی و پشتیبانی را دارد.

ترکیب این تسلیحات با زیردریایی‌های غدیر، فاتح و طارق موجب شده است که ایران در حوزه جنگ زیرسطحی به توانمندی قابل توجهی دست یابد. هرچند اطلاعات دقیق بسیاری از این سامانه‌ها محرمانه است، اما آنچه مسلم است اینکه اژدر‌ها امروز یکی از ستون‌های اصلی قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران و بخشی مهم از معادلات امنیتی خلیج فارس و تنگه هرمز به شمار می‌روند.