تیم ملی فوتبال فرانسه در دوم مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۳ - ۰ عراق را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و عراق در گروه I مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۰۰:۳۰ بامداد سه شنبه به مصاف هم رفتند.

فرانسوی ها با توجه به مهره های هجومی خود بازی را بهتر آغاز کردند و در دقیقه ۱۴ کیلیان امباپه با شوتی پرقدرت و تماشایی دروازه عراق را باز کرد.

در ادامه بازی توپ و میدان در اختیار فرانسوی ها بود، اما آن ها در نیمه اول موفق نشدند گلی دیگر به ثمر برساند و با برتری یک گله به رختکن رفتند.

نیمه دوم این دیدار به دلیل رعد و برق شدید با وقفه مواجه شد و بالاخره در ساعت ۰۳:۳۰ با مهیا شدن شرایط ادامه بازی پیگیری شد‌.

در دقیقه ۵۴ اشتباه مهلک دروازه بان و مدافع عراقی باعث شد توپ به عثمان دمبله برسد و او به کیلیان امباپه پاس داد تا ستاره فرانسوی بار دیگر دروازه عراقی ها را باز کند.

در دقیقه ۶۵ پاس عالی میشل اولیسه به عثمان دمبله در محوطه جریمه رسید و او نیز با شوتی زمینی گل سوم فرانسه را به ثمر رساند.

در نهایت بازی علی رغم حملات فرانسوی ها با نتیجه ۳ - ۰ به سود شاگردان دشان به پایان رسید.

فرانسه با این پیروزی ۶ امتیازی شد و صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کرد.

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امباپه با ۲ گلی که در دیدار مقابل عراق به ثمر رساند به رکورد ۱۶ گل میروسلاو کلوزه رسید. 

مسی نیز دیشب ۲ گل مقابل اتریش به ثمر رساند و ضمن عبور از رکورد مهاجم سابق ژرمن ها با ۱۸ گل در جایگاه نخست ایستاد.

برچسب ها: جام جهانی ، جام جهانی ۲۰۲۶ ، فرانسه ، عراق
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۲ ۰۲ تير ۱۴۰۵
این ۲ کشور وسعت خاک مساوی دارند ولی در بخش صنعت و تکنولوژی و تولیدات بروز و ترقی در بخشهای دیگر چیزی نمیتوان نوشت قلم و زبان ناتوان است البته عراق بالاتر است.
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