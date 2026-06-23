باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های ملی فوتبال پرتغال و ازبکستان از گروه k در دور دوم مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ امشب ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه ان‌آر‌جی هیوستون آمریکا برابر یکدیگر صف آرایی می‌کنند.

تیم ملی پرتغال یکی از مدعیان قهرمانی در جام جهانی در اولین بازی خود در این رقابت‌ها برابر تیم ملی جمهوری کنگو با نتیجه تساوی یک بر یک متوقف شد و با یک امتیاز در رتبه دوم گروه k قرار دارد.

شاگردان روبرتو مارتینز مونتولیو با بردن ازبکستان می‌خواهند اولین پیروزی خود را در جام جهانی به دست آورند تا در کورس صدرنشینی بمانند و مسیر صعودشان به مرحله بعدی این رقابت‌ها را هموار کنند.

کریس رونالدو در بازی با جمهوری کنگو در گلزنی ناموفق بود و او به دنبال گلزنی در بازی با ازبکستان است، تا از فشار انتقادات علیه خودش بکاهد.

پرتغال با ستارگانی مانند برونو فرناندز، برناردو سیلوا و رافائل لئو، یک تیم قدرتمند و با تجربه است. آنها می‌دانند که برای صعود از گروه، به یک پیروزی قاطع نیاز دارند.

در آن طرف، تیم ملی ازبکستان در نخستین حضورش در جام جهانی نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد و در نخستین بازی خود با نتیجه ۳ بر یک مقابل کلمبیا شکست خورد.

شاگردان فابیو کاناوارو در اولین حضورشان در جام جهانی می‌خواهند با بردن پرتغال، شگفتی ساز شوند، اما آنها با حریف قدرتمندی مواجه هستند.

رستم آشورماتوف، با تجربه بازی در لیگ برتر انگلیس، ستاره اصلی تیم ملی ازبکستان است. نقطه قوت این تیم ، روحیه جنگندگی و فوتبال فیزیکی آن است. آنها با استفاده از قدرت بدنی خود، می‌توانند بازی فشرده‌ای را به پرتغال تحمیل کنند.

نکته جالب این بازی، تقابل دو نسل است. رونالدو، که در ۴۱ سالگی، دیگر آن سرعت و قدرت سابق را ندارد، اما همچنان یک اسطوره است. ازبکستان اما با نسل جوان و باانگیزه خود، به دنبال شگفتی‌سازی است. این بازی، می‌تواند یک انتقال قدرت نمادین باشد.

به هر حال باید دید کدامیک از این ۲ تیم در این بازی برنده می‌شوند و شانس خود را برای صعود از گروهشان افزایش می‌دهند.