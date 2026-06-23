بازی تیم های ملی انگلیس و غنا در دور دوم مسابقات جام جهانی امشب در بوستون برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی انگلیس از گروه L در دومین بازی خود در جام جهانی امشب ساعت ۲۳:۳۰  در  ورزشگاه ژیلت بوستون به مصاف تیم ملی غنا می‌رود.  

 هر ۲ تیم در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که بازی اول خود را پیروز شدند و به خاطر تفاضل گل در رتبه‌های اول و دوم گروه L  مسابقات جام جهانی قرار دارند.  

تیم ملی انگلیس به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی عملکرد فوق العاده‌ای در بازی با کرواسی داشت و این تیم توانست با نتیجه ۴ بر ۲ پیروز شود و برای رقبای خود خط و نشان بکشد.  

انگلیس، با هدایت توماس توخل، به دنبال شکستن طلسم ۶۰ ساله خود است. آنها با ستارگانی، چون هری کین، جود بلینگام و دکلان رایس، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی هستند. کین، با ۶۱ گل در فصل گذشته، بهترین فصل دوران حرفه‌ای خود را پشت سر گذاشته و به دنبال گلزنی در جام جهانی است. نقطه قوت انگلیس، عمق بالای استعداد و تنوع تاکتیکی آن است. آنها با بازیکنانی مانند ساکا، گوردون و راجرز، یک خط حمله فوق‌العاده خطرناک دارند. همچنین، خط دفاعی آنها با حضور استونز و گهی، بسیار مستحکم است. با این حال، انگلیس در برابر تیم‌های جنگنده و فیزیکی، گاهی با مشکل مواجه می‌شود.

شاگردان توماس توخل رکوردی بی‌نظیر در مقدماتی (بدون دریافت گل)، داشته که  نشان می‌دهد خط دفاعی مستحکمی دارد. جان استونز و مارک گهی، زوج اصلی دفاع مرکزی، در فرم ایده‌آلی هستند. ریس جیمز نیز پس از سال‌ها مصدومیت، به دنبال اولین جام جهانی کامل خود است.  

در آن طرف، تیم ملی غنا در اولین بازی خود در جام جهانی توانست با یک گل از سد تیم پاناما عبور کند و حالا این تیم آفریقایی با هدایت کارلوس کی روش می‌خواهد  برابر سه شیر‌ها موفق باشد، اما کار سختی پیش رو دارد.  

تیم ملی غنا، با هدایت کارلوس کی‌روش، به دنبال بازگشت به روز‌های اوج خود است. آنها با وجود غیبت ستارگانی مانند محمد کودوس و محمد سالیسو، با روحیه جنگندگی و سرعت بازیکنانش، به دنبال شگفتی‌سازی هستند. آنتوان سمنیو، با ۱۷ گل در فصل جاری، یکی از آماده‌ترین مهاجمان اروپا است. کالب یرنکی، هافبک جوانی که با مایکل اسین مقایسه می‌شود، نیز می‌تواند یکی از پدیده‌های این جام باشد. نقطه قوت غنا، سرعت و قدرت بدنی بازیکنان آن است. آنها با استفاده از ضدحملات سریع، می‌توانند هر دفاعی را به چالش بکشند.  

تقابل کارلوس کی روش و توماس توخل ۲ مربی با ۲ سبک متفاوت در بازی امشب جذاب خواهد بود.  

هری کین و آنتوان سمنیو، ۲ ستاره بزرگ این بازی، نقش کلیدی در نتیجه آن خواهند داشت. کین، با تجربه و توانایی گلزنی خود، می‌تواند خط دفاعی غنا را بشکند.   در آن طرف سمنیو ستاره غنا  نیز با سرعت و قدرت بدنی خود، می‌تواند برای خط دفاعی انگلیس خطرناک باشد. کین باید در این بازی، از فرصت‌های خود به بهترین شکل استفاده کند.  

برچسب ها: تیم ملی انگلیس ، تیم ملی غنا ، جام جهانی ۲۰۲۶
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