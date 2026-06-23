باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سید مهدی سید صالحی کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارزیابی اش از تساوی تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم ملی بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار کرد: کیفیت بازی بلژیک با نیوزیلند فرق داشت و بازیکنان ما آن‌ها را دستکم نگرفتند چون می‌دانستند که بلژیک یکی از تیم‌های مطرح اروپایی است. سیستم ایران نسبت به نیوزیلند در این بازی متفاوت بود هم روی ساختار دفاعی و هم نظم تیمی خوب کار کردیم. ما برای اینکه نظم دفاعی داشته باشیم، نیمه اول کمتر توانستیم ضد حمله داشته باشیم، اما با اخراج بازیکن بلژیک توانستیم مالکیت توپ را بالا ببریم. همچنین می‌توانستیم برنده این بازی باشیم، اما کورتوا دروازه بان بلژیک چند سیو خوب داشت و مانع گلزنی بازیکنان ایران شد. از آن طرف، بیرانوند هم چند سیو عالی داشت و همین موضوع باعث شد که تک امتیاز این بازی را بگیریم.

سید صالحی درباره اینکه عملکرد علیرضا بیرانوند در بازی با بلژیک را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: عملکرد خوبی داشت. از بیرانوند که تجربه حضور در چند جام جهانی را دارد، چنین انتظاری می‌رفت، که بتواند در بازی با بلژیک بدرخشد. به طور طبیعی قلعه نویی در این بازی سعی کرد از بازیکنان باتجربه که در جام‌های جهانی گذشته حضور داشتند استفاده کند. بازیکنان باتجربه هم توانستند بزرگی خود را نشان بدهند و نتیجه لازم را بگیرند.

کارشناس فوتبال درباره اینکه عملکرد تیم ملی بلژیک را چطور می‌بیند، گفت: شرایط سنی بازیکنان بلژیک بالاست. سرمربی تیم ملی بلژیک با توجه به شرایط سنی دی بروینه و لوکاکو نتوانسته جایگزینی برای این ۲ بازیکن پیدا کند. دوکو برگ برنده بلژیک بود که اگر او در این بازی بود، شرایط خیلی فرق می‌کرد و نبود این بازیکن به بلژیک ضربه زد. البته بلژیک تیم دوره گذشته جام جهانی نبود، چون ساختار تیمی و سن بازیکنانش بالا رفته است و بازیکنان این تیم در این جام جهانی نتوانستند نشاط و سرعت لازم را داشته باشند.

او درباره اینکه قلعه نویی از تعویض‌هایش راضی نبود، بیان کرد: قلعه‌نویی با تعویض‌هایی که انجام داد می‌خواست از ۱۰ نفره بودن بلژیک استفاده کند و به گل برسد و برنده بازی شود. توقع قلعه نویی از بازیکنان تعویضی این بود که کارایی لازم را داشته باشند و موقعیت‌های بیشتری خلق کنندتا بتوانند به گل برسند. با وجود اینکه با وجود ۱۰ نفره شدن تیم ملی فوتبال این اتفاق نیفتاد، قلعه نویی یک مقدار ناراضی بود.

سید صالحی درباره اینکه بازی بعدی تیم ملی ایران برابر تیم ملی مصر را چطور می‌بیند، بیان کرد: من نیمه اول بازی نیوزیلند و مصر را دیدم و مصری‌ها کیفیت لازم را نداشتند. اگر تیم ملی مصر همانند بازی با تیم ملی نیوزیلند بازی کند در آن صورت ایران می‌تواند در این بازی نتیجه بگیرد. بازیکنان ما باهوش باشند و اعتماد به نفس داشته باشند، تا بتوانیم از گروهمان در جام جهانی صعود کنیم.

او درباره اینکه پیش بینی اش از نتیجه بازی ایران و مصر گفت: بازی مرگ و زندگی است و باید ببینیم که آن روز بازیکنان ما از لحاظ روحی و روانی و اعتماد به نفس در چه حد هستند و امیدوارم آن روز، روز ایران باشد تا بتواند نتیجه بگیرد.