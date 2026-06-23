باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - زهرا سادات خلیلی، گوینده خبر درباره سختیهای گویندگی در شرایط جنگی و ضرورت آمادگی گویندگان برای خواندن خبر در هر لحظه گفت: کار ما اینگونه است که ممکن است که در آنِ واحد یا در حین اجرا، خبر به دست ما برسد. کمااینکه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم موجهای خبر و اطلاعیههای ارتش و سپاه بلافاصله میرسید و فرصت نبود آنها را از قبل بخوانیم و ویرایش کنیم.
خلیلی ادامه داد: در این مواقع، اطلاعات عمومی بسیار به گوینده کمک میکرد؛ اینکه گوینده چقدر قرآن میداند، چقدر احادیث خوانده است. اگر اطلاعیهای با حدیث یا آیه آغاز میشد، باید در لحظه صحیح خوانده میشد. به هر حال، بینندههای خبر در حین جنگ زیاد بود و تیزبینی و دقتنظر زیادی از سوی بیننده وجود داشت. ما در چنین مواقع ابتدا به خدا توکل میکردیم.
این گوینده خبر داشتن تجربه کاری برای مواجهه با چنین شرایط بحرانی را چارهساز دانست و افزود: ما تلاش میکردیم با طمانینه خبر را بخوانیم. البته تجربه کاری هم بسیار چارهساز بود. افرادی که سالهای متمادی در خبر فعالیت کرده بودند، تجربه این چنینی در سالهای قبل داشتند؛ چهبسا جنگ هم نبود، ولی چنین اتفاقات مشابهی در کشور رخ داده بود. خدارا شاکریم که توانستیم رسالت خود را در حد توانمان انجام دهیم. انشاءالله در جبهه رسانه خوب عمل کرده باشیم.