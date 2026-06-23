کیلیان امباپه تعداد گل هایش در مسابقات جام جهانی را به ۱۶ گل رساند.

با رسیدن به رکورد کلوزه؛

با رسیدن به رکورد کلوزه؛

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - کیلیان امباپه ستاره تیم ملی فوتبال فرانسه در دیدار مقابل عراق خوش درخشید و در پیروزی ۳ - ۰ تیمش ۲ گل به ثمر رساند تا نقش نعیین کننده‌ای در این برد داشته باشد.

امباپه که در دیدار مقابل سنگال نیز دبل کرده بود حالا به رکورد ۱۶ گل میروسلاو کلوزه آلمانی رسیده است.

لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی دیشب با ۲ گلی که مقابل اتریش به ثمر رساند از رکورد کلوزه عبور کرد و در حال حاضر با ۱۸ گل بهترین گلزن ادوار جام جهانی است.