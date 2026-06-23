باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس در بیانیه ای اعلام کرد: در راستای معرفی نمایندگان فوتبال کشورمان به کنفدراسیون فوتبال آسیا جهت حضور در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا و لیگ سطح دو قهرمانان آسیا، باشگاه پرسپولیس طی بیانیه‌ای از فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ فوتبال کشور در خصوص تصمیم درست و عادلانه و اعلام برگزاری دو مسابقه برای معرفی نماینده سوم کشورمان، تقدیر کرد.

بر همین اساس، بسیار خرسندیم که در مجموعه فدراسیون و سازمان لیگ، تصمیم عادلانه و درست ورزشی در این خصوص اتخاذ گردید تا عدالت فوتبال در برقراری حقوق باشگاه‌ها و تیم‌ها به اجرا در آید و عدالت فوتبالی و معرفی نماینده آن در زمین مشخص گردد.

همانگونه که فوتبال در بیست و پنجمین دوره مسابقات لیگ برتر در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به دلیل حمله وحشیانه دشمن به کشورمان به صورت نیمه تمام باقی ماند و جدول لیگ نیز با شرایط فعلی متوقف گردید، انتظار بر این بود که نمایندگان فوتبال ایران با شایستگی و در شان و شخصیت تیم‌ها و باشگاه‌ها معرفی گردند و جا دارد که از تصمیم درست و عادلانه روسای فوتبال کشورمان و شخص ریاست محترم فدراسیون تقدیر نماییم که با انجام دو بازی جوانمردانه و زیبا حق باشگاه‌ها را ادا کردند.

امیدواریم تیم‌های حاضر در این دو مسابقه با نمایش دو دیدار جذاب و پرشور که بعد از مدت‌ها به میدان خواهند رفت، بار دیگر قدرت فوتبال ایران را به آسیا نشان دهند و نمایندگان شایسته‌ای برای کشور عزیزمان ایران باشند.

باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس همچنین برای تیم ملی فوتبال کشورمان، بهترین‌ها را آرزو دارد و همچنان که ملی پوشان ایران در دو دیدار انجام شده موفق و پرشور عمل کردند، امید است در ادامه رقابت‌های جام جهانی نیز موفق و پیروز و سرفراز باشند.