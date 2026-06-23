تیم ملی فوتبال نروژ با درخشش ارلینگ هالند موفق شد در دیداری جذاب و پرگل، سنگال را با نتیجه ۳ - ۲ شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- در ادامه رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی نروژ و سنگال در دور دوم مرحله گروهی به مصاف هم رفتند.

نروژی‌ها از همان ابتدای مسابقه نمایش هجومی خود را آغاز کردند و در دقیقه ۴۳ توسط مارکوس هلمگرن پدرسن به گل نخست رسیدند.

در آغاز نیمه دوم نیز ارلینگ هالند در دقیقه ۴۸ اختلاف را به دو گل افزایش داد.

سنگال که برای جبران نتیجه تلاش می‌کرد، در دقیقه ۵۳ توسط اسماعیل سار یکی از گل‌های خورده را پاسخ داد، اما تنها پنج دقیقه بعد هالند بار دیگر دروازه حریف را باز کرد تا نروژ با نتیجه ۳ بر یک پیش بیفتد.

در ادامه سنگالی‌ها حملات خود را افزایش دادند و در دقیقه ۳+۹۰ بار دیگر توسط اسماعیل سار به گل رسیدند، اما این گل برای بازگشت به بازی کافی نبود و نروژی ها در نهایت با نتیجه ۳ - ۲ به برتری دست یافتند.

ارلینگ هالند با به ثمر رساندن ۲ گل، عنوان بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد.

با این پیروزی نروژ همچون فرانسه ۶ امتیازی شد، اما به دلیل تفاضل گل کمتر در رتبه دوم جدول گروه I قرار گرفت.