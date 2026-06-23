تیم ملی فوتبال نروژ با درخشش ارلینگ هالند موفق شد در دیداری جذاب و پرگل، سنگال را با نتیجه ۳ - ۲ شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- در ادامه رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی نروژ و سنگال در دور دوم مرحله گروهی به مصاف هم رفتند.

نروژی‌ها از همان ابتدای مسابقه نمایش هجومی خود را آغاز کردند و در دقیقه ۴۳ توسط مارکوس هلمگرن پدرسن به گل نخست رسیدند.

در آغاز نیمه دوم نیز ارلینگ هالند در دقیقه ۴۸ اختلاف را به دو گل افزایش داد.

سنگال که برای جبران نتیجه تلاش می‌کرد، در دقیقه ۵۳ توسط اسماعیل سار یکی از گل‌های خورده را پاسخ داد، اما تنها پنج دقیقه بعد هالند بار دیگر دروازه حریف را باز کرد تا نروژ با نتیجه ۳ بر یک پیش بیفتد.

در ادامه سنگالی‌ها حملات خود را افزایش دادند و در دقیقه ۳+۹۰ بار دیگر توسط اسماعیل سار به گل رسیدند، اما این گل برای بازگشت به بازی کافی نبود و نروژی ها در نهایت با نتیجه ۳ - ۲ به برتری دست یافتند.

ارلینگ هالند با به ثمر رساندن ۲ گل، عنوان بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد.

با این پیروزی نروژ همچون فرانسه ۶ امتیازی شد، اما به دلیل تفاضل گل کمتر در رتبه دوم جدول گروه I قرار گرفت. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: نروز ، جام جهانی2026
خبرهای مرتبط
جام جهانی ۲۰۲۶؛
سرمربی نروژ: هالند فراتر از انتظار درخشید
جام جهانی ۲۰۲۶؛
رکورد تماشاگران در جام جهانی شکسته شد
جام جهانی ۲۰۲۶؛
آزمون سخت عراق برابر یاران امباپه/ نبرد نروژ و سنگال در نیویورک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کی‌روش؛ جادوگر تساوی یا استادِ بزرگ‌نمایی؟
پاناما ۰ - ۱ کرواسی/ بودیمیر ۳ امتیاز را برای کروات ها گرفت + فیلم
نبرد کانادا و سوئیس برای صدرنشینی/ قطر و بوسنی به دنبال بقا در جام جهانی
شکوه هاکی ایران در جام آسیایی تات‌نفت
کلمبیا ۱-۰ جمهوری کنگو/ کلمبیا با گل مونوز صدرنشین شد + فیلم
مازیار: کسب امتیاز برابر مصر دور از دسترس نیست
طارمی: امیدوارم بازی با مصر را ببریم و اتفاقات خوب رقم بخورد
صعود مقتدرانه هندبال ساحلی ایران با شکست آمریکا
پیام حمایت‌آمیز هوادار مکزیکی به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران
پیاتزا: آماده تقابل با فرانسه و مدیریت برنامه‌های رسانه‌ای هستیم
آخرین اخبار
صعود مقتدرانه هندبال ساحلی ایران با شکست آمریکا
پیام حمایت‌آمیز هوادار مکزیکی به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران
طارمی: امیدوارم بازی با مصر را ببریم و اتفاقات خوب رقم بخورد
کی‌روش؛ جادوگر تساوی یا استادِ بزرگ‌نمایی؟
پیاتزا: آماده تقابل با فرانسه و مدیریت برنامه‌های رسانه‌ای هستیم
شکوه هاکی ایران در جام آسیایی تات‌نفت
کلمبیا ۱-۰ جمهوری کنگو/ کلمبیا با گل مونوز صدرنشین شد + فیلم
مازیار: کسب امتیاز برابر مصر دور از دسترس نیست
نبرد کانادا و سوئیس برای صدرنشینی/ قطر و بوسنی به دنبال بقا در جام جهانی
پاناما ۰ - ۱ کرواسی/ بودیمیر ۳ امتیاز را برای کروات ها گرفت + فیلم
انگلیس ۰ - ۰ غنا/ کی روش سه شیرها را متوقف کرد + فیلم
کلمبیا- کنگو؛ قهوه کاران در اندیشه صعود به مرحله حذفی
ماموریت مشترک کرواسی و پاناما برای اولین برد
کی‌روش و یک یادآوری تلخ
تقوی به اردوی تیم ملی والیبال ملحق شد
گزارشی از تمرینات آماده‌سازی تیم ملی والیبال برای حضور در لیگ ملت‌ها
تجلیل فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از یک چهره ماندگار علمی/ نوابخش نشان ملی گرفت
۶ گل در ۶ جام/ رونالدو رکورد زد
پرتغال ۵ - ۰ ازبکستان/ موتور رونالدو و یارانش در دومین بازی روشن شد + فیلم
مارسینیاک داور بازی ایران و مصر شد
موضع ما عدم شرکت در تورنمنت ۳ جانبه است/ می‌خواهند فشار را از روی تیم پرسپولیس بردارند
آماده‌باش والیبال ایران برای هفته دوم لیگ ملت‌ها در فرانسه
پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال تا پایان هفته باز می‌شود؟