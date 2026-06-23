مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های امنیت سایبری همزمان با گسترش بانکداری دیجیتال، گفت: حفاظت از داده‌های مشتریان و صیانت از زیرساخت‌های فناورانه باید در اولویت برنامه‌های شبکه بانکی قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید تقی‌زاده مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در سومین جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان بر لزوم توسعه زیرساخت‌های امنیت سایبری به موازات توسعه بانکداری دیجیتال تاکید کرد.

او در این نشست، ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی مؤثر شبکه بانکی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان، بر لزوم تداوم این مسیر تأکید کرد و گفت: تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران و کارکنان شبکه بانکی در اجرای برنامه‌های سرمایه‌گذاری، رونق تولید و مدیریت مالی استان قابل‌تقدیر است.

تقی زاده با اشاره به اهمیت تحول و گسترش خدمات دیجیتال در شبکه بانکی، بر ضرورت ارتقای امنیت سایبری تأکید کرد و افزود: حفاظت از داده‌های مشتریان و صیانت از زیرساخت‌های فناورانه، در اعتماد سازی به شبکه بانکی و تسهیل عملیات بانکی مردم و فعالان اقتصادی بسیار تاثیر گذار است و باید در اولویت برنامه ریزی‌های آتی نظام بانکی قرار گیرد.

او همچنین با اشاره به تشکیل «قرارگاه اقتصادی استان» با حضور نمایندگان شبکه بانکی افزود: «هدف از این اقدام، ثبات‌بخشی به بازار، اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظام بانکی در تامین مالی و جبران آثار جنگ تحمیلی شاهد پویایی بیشتر در چرخه اقتصادی استان باشیم.»

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در جذب منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، خاطرنشان کرد: «با مشارکت و همت مدیران بانکی استان، ۹۹ درصد از این منابع جذب شده که نشان‌دهنده تعهد عمیق و مسئولانه شبکه بانکی به توسعه اشتغال است.»

او ابراز امیدواری کرد: با تمدید مهلت قانونی این تسهیلات تا نیمه تیرماه، باقیمانده پرونده‌های ارسالی از سوی نهاد‌های حمایتی نیز به طور کامل تعیین تکلیف شده و جذب صددرصدی منابع محقق شود.

در این جلسه، علاوه بر بررسی چالش‌های حوزه بانکداری الکترونیک، موضوعات کلیدی از جمله وصول مطالبات بانکی، پیگیری تسهیلات بنگاه‌های آسیب‌دیده از شرایط اضطرار و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

سومین جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان فارس با حضور تقی زاده نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس، مدیران ارشد بانکی استان و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی به میزبانی سرپرستی بانک کشاورزی برگزار شد.

منبع: دارایی فارس

برچسب ها: امور اقتصادی و دارایی فارس ، قرارگاه اقتصادی ، بانک ها
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