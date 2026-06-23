معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با تأکید بر رفع موانع اجرایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن، از ضرورت تسریع در تأمین زیرساخت‌ها و کاهش بروکراسی اداری برای پیشبرد طرح‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود رضایی‌کوچی در نشست بررسی مسائل مرتبط با پروژه‌های مسکن در استان، با بیان اینکه فارس از استان‌های پیشرو در اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن است، گفت: با توجه به حجم بالای پروژه‌ها در استان، موضوع تأمین زیرساخت‌ها و رفع موانع اجرایی باید با نگاه ویژه و هماهنگی بین‌بخشی دنبال شود.

او با اشاره به اهمیت مصوبات کمیته ماده ۵ و نقش آن در حل‌وفصل درخواست‌های مرتبط با پروژه‌ها افزود: یکی از اولویت‌های اصلی، تسهیل فرآیند‌های اداری و کاهش زمان صدور مجوز‌ها و پروانه‌های ساختمانی است تا اجرای پروژه‌ها با سرعت و کیفیت بیشتری پیش برود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس همچنین با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های خدمات‌رسان، تصریح کرد: تأمین به‌موقع انشعابات آب، برق و گاز و همچنین مدیریت هزینه‌های مربوط به زیرساخت‌ها از مهم‌ترین الزامات پیشبرد طرح‌های مسکن در استان است.

رضایی‌کوچی در ادامه با اشاره به موضوع واگذاری زمین و شیوه‌های تأمین منابع مالی پروژه‌ها اظهار داشت: در برخی شهر‌های استان امکان واگذاری مستقیم زمین و ساخت توسط متقاضیان وجود دارد و باید از ظرفیت‌های قانونی و درآمد‌های حاصل از ارزش زمین برای تأمین بخشی از هزینه‌های زیرساختی استفاده کرد.

او با بیان اینکه در شهر‌های شیراز و صدرا محدودیت‌هایی در حوزه زمین و اجرا وجود دارد، افزود: در سایر شهر‌های استان ظرفیت‌های مناسبی برای اجرای سریع‌تر پروژه‌ها و واگذاری به متقاضیان فراهم است و این فرصت باید به‌صورت هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس همچنین بر لزوم اجرای دقیق قوانین مرتبط با جهش تولید مسکن، جوانی جمعیت و همکاری مؤثر شبکه بانکی تأکید کرد و گفت: هماهنگی میان دستگاه‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها و مجموعه‌های خدمات‌رسان نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف نهضت ملی مسکن دارد.

رضایی‌کوچی در پایان با قدردانی از همراهی مدیران و دستگاه‌های اجرایی استان، خاطرنشان کرد: جلسات تخصصی برای پیگیری مصوبات و رفع موانع پروژه‌ها به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا روند اجرای طرح‌های مسکن در فارس با شتاب بیشتری دنبال شود.

منبع: استانداری فارس 

برچسب ها: معاون عمرانی استاندار فارس ، متقاضیان مسکن ، کاهش بروکراسی اداری ، نهضت ملی مسکن ، زیرساخت ها
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