\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062c\u0627\u0646 \u06a9\u0627\u0648\u0648\u0644\u06cc\u06a9\u060c \u062a\u062d\u0644\u06cc\u0644\u06af\u0631 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0631\u0627\u062a\u0698\u06cc\u06a9 \u0648 \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u06af\u0641\u062a: \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0634\u06a9\u0633\u062a \u062e\u0648\u0631\u062f. \u062a\u0645\u0627\u0645 \u06a9\u0633\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0646\u0627\u0638\u0631 \u0628\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u0627\u062f\u0639\u0627\u06cc \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0628\u0631 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u0631\u0627 \u0631\u062f \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0