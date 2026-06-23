باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ناظران و تحلیلگران غربی از شکست آمریکا و اسرائیل در برابر ایران می‌گویند! + فیلم

تحلیلگر ارشد، ادعای پیروزی ترامپ را رد کرد و توافق را شکستی راهبردی برای آمریکا دانست که به اهداف خود نرسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - جان کاوولیک، تحلیلگر امور استراتژیک و روابط بین‌الملل گفت: آمریکا شکست خورد. تمام کسانی که ناظر بر این موضوع هستند ادعای ترامپ بر پیروزی را رد می‌کنند.

 

 
مطالب مرتبط
ناظران و تحلیلگران غربی از شکست آمریکا و اسرائیل در برابر ایران می‌گویند! + فیلم
young journalists club

در دور سوم مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا چه گذشت؟ + فیلم

ناظران و تحلیلگران غربی از شکست آمریکا و اسرائیل در برابر ایران می‌گویند! + فیلم
young journalists club

بازی آمریکایی‌ها با واژگان/ «تغییر رژیم» یا «تغییر ماهیت» مسئله واقعا این است؟!

ناظران و تحلیلگران غربی از شکست آمریکا و اسرائیل در برابر ایران می‌گویند! + فیلم
young journalists club

تاکید وزیر امورخارجه بر حق غنی سازی ایران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین + فیلم
۶۱۲

حمله گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
یکصد و پانزدهمین قرار مردمی در شب تاسوعای حسینی + فیلم
۴۹۶

یکصد و پانزدهمین قرار مردمی در شب تاسوعای حسینی + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
آئین سنتی علم‌بندی در شهرک تاریخی ماسوله + فیلم
۴۴۲

آئین سنتی علم‌بندی در شهرک تاریخی ماسوله + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
توصیۀ شهید سلامی به تیم مذاکره‌کننده: حامل امانت الهی هستید + فیلم
۳۵۷

توصیۀ شهید سلامی به تیم مذاکره‌کننده: حامل امانت الهی هستید + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
قطع درختان زیتون فلسطینیان در یورش شهرک‌نشینان به مسافر یطا + فیلم
۳۲۳

قطع درختان زیتون فلسطینیان در یورش شهرک‌نشینان به مسافر یطا + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha