وقوع گردباد هولناک در روسیه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u0648\u0642\u0648\u0639 \u06cc\u06a9 \u06af\u0631\u062f\u0628\u0627\u062f \u0639\u0638\u06cc\u0645 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0633\u0648\u0631\u062f\u0644\u0648\u0641\u0633\u06a9 \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647\u060c \u06f1\u06f5 \u0646\u0641\u0631 \u0645\u0635\u062f\u0648\u0645 \u0634\u062f\u0646\u062f. \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0642\u0637\u0639 \u0628\u0631\u0642 \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f5 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u0631\u0627 \u0628\u0647\u200c\u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n