باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

وقوع گردباد هولناک در روسیه + فیلم

گردباد هولناک در روسیه برق ۵ هزار خانه را قطع، و ۱۵ نفر را زخمی کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اثر وقوع یک گردباد عظیم در منطقه سوردلوفسک روسیه، ۱۵ نفر مصدوم شدند. همچنین این حادثه قطع برق حدود ۵ هزار خانه را به‌همراه داشته است که تصاویری از آن را مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
وقوع گردباد هولناک در روسیه + فیلم
young journalists club

پرچم ایران هیچ‌گاه بر زمین نمی‌افتد + فیلم

وقوع گردباد هولناک در روسیه + فیلم
young journalists club

طوفان‌های شدید شمال مکزیک را درنوردید + فیلم

وقوع گردباد هولناک در روسیه + فیلم
young journalists club

طوفان شدید در نبراسکا آمریکا + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین + فیلم
۶۱۲

حمله گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
یکصد و پانزدهمین قرار مردمی در شب تاسوعای حسینی + فیلم
۴۹۶

یکصد و پانزدهمین قرار مردمی در شب تاسوعای حسینی + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
آئین سنتی علم‌بندی در شهرک تاریخی ماسوله + فیلم
۴۴۲

آئین سنتی علم‌بندی در شهرک تاریخی ماسوله + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
توصیۀ شهید سلامی به تیم مذاکره‌کننده: حامل امانت الهی هستید + فیلم
۳۵۷

توصیۀ شهید سلامی به تیم مذاکره‌کننده: حامل امانت الهی هستید + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
قطع درختان زیتون فلسطینیان در یورش شهرک‌نشینان به مسافر یطا + فیلم
۳۲۳

قطع درختان زیتون فلسطینیان در یورش شهرک‌نشینان به مسافر یطا + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha