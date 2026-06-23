رئیس کارگروه آردو نان گفت: طبق مصوبه استانداری تهران از شب گذشته قیمت نان با آرد دولتی افزایش پیدا کرد و نرخنامه ها تقریبا دوبرابر شده اند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - کرمی راد رئیس کارگروه آردو نان گفت: طبق مصوبه استانداری تهران از شب گذشته قیمت نان با آرد دولتی افزایش پیدا کرد و در حال حاضر قیمت نان بربری از ۵ هزار و ۳۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان، سنگک از ۷ هزارو ۶۰۰ تومان به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان، لواش از ۱۴۰۰ تومان به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش یافته است

وی افزود:با توجه به آنکه هزینه‌های کارگری افزایش یافته است این بخش هم درخواست افزایش قیمت داده‌اند که در اختیار اتحادیه‌ها است.

او بیان کرد:در بخش واحد‌های آزادپز، به دلیل افزایش هزینه‌های تولید از جمله دستمزد کارگران و سایر هزینه‌های جاری، قیمت‌ها تابع شرایط عرضه و تقاضا بوده و نرخ‌گذاری آنها بر اساس مصوبات کارگروه و توسط اتحادیه‌های صنفی انجام می‌شود.

دبیر کارگروه آرد و نان تصریح کرد: نظارت بر رعایت این قیمت گذاری‌ها بر عهده اتاق‌های اصناف، سازمان‌های بازرگانی و دستگاه‌های نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی قرار است که اجازه تخلف در این بخش داده  نشود.

کرمی با تأکید بر لزوم رعایت نرخ‌های مصوب از سوی نانوایان گفت: انتظار می‌رود تمامی واحد‌های نانوایی نسبت به نصب و اجرای نرخنامه‌های ابلاغی اقدام کنند.   البته نرخنامه‌های جدید بر روی دستگاه نانینو از شب گذشته اعمال شده و تمامی قیمت‌های جدید در این دستگاه قرار گرفته است.

 

برچسب ها: نان ، قیمت نان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۶ ۰۲ تير ۱۴۰۵
آقای پزشکیان با کدوم منطقی افزایش حقوق و دستمزدها ۲۰ درصد در سال و بقیه اجناس بالای ۱۲۰درصد طی چندین مرحله در طول سال با کدوم عقل سلیم ؟
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۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۴ ۰۲ تير ۱۴۰۵
من هنوز منتظر افزایش قیمت بنزین هستم تو انتخابات خیلی حساس بودن روش که گرون نشه ببینیم به وعده خودشون عمل میکنن؟
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۹:۱۲ ۰۲ تير ۱۴۰۵
اولا نانوائی ها مثل گذشته چندتا کارگر ندارند اکثر نانوائی ها دستگاه اتوماتیک دارند یک یادونفر کار میکنند وقتی صاحب نانوائی مغازشو اجاره چندصد میلیونی میده خوب معلومه واسه اجاره دار نمی صرفه میگه نون ارزونه بعدشم وزن چانه نونو کم میکنه چرا دولت وقتی نون گرون میکنه به وزن نان رسیدگی نمیکنه
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۵ ۰۲ تير ۱۴۰۵
یکی از دلایل اصلی درخواست چندین باره افزایش قیمت نان ،
عادتهای قبلی تخلفات صنف نانوایان است !!!! که در حال حاضر
جبران آن درآمدهای خلاف را میخواهند از راههای مختلف جبران نمایند !!!
در بین صنف نانوایان درصد کمی هستند که تخلف نمی کنند !!
هسته اصلی این تخلفات ، در اتحادیه نانوایان شکل می گیرد و،،،،،، !!!!!
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
!!
۱۸:۲۵ ۰۲ تير ۱۴۰۵
نرخهای اعلامی ؛ در حد جوک است ! نان در تهران ، خیلی گرانتر است !!
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
علی از زاهدان
۱۸:۱۰ ۰۲ تير ۱۴۰۵
کار خیلی خوبی هست گرون بشه.
ما توی زاهدان با افزایش قسمت ننان صف نانوایی دولتی جمع شد. نان ارزون می گرفتن خوراک دام می کردن.
به نظر قیمت نان ازاد بشه. یارانه ش به مردم بدن
۹
۱
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Iran (Islamic Republic of)
بلوچستان
۱۹:۳۲ ۰۲ تير ۱۴۰۵
حتماوضع مالی شماخوبه دوست عزیز ،استان سیستان وبلوچستان فاقدشغل هست درصدبالابیکارندوفقیرچون دولت دراین مناطق اشتغال زایی نکرده اگه شغلی هم هست دست غیر بومی هاست،همین طور جمعیت قابل توجهی افقانی داره که اندک شغل از مردم بلوچ که بومی هستند گرفتند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۳ ۰۲ تير ۱۴۰۵
اینم پاداش 110 شب حضور ملت جان برکف در کف خیابان! بزن که خوب میزنی سفره مردم رو
۱
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۰۲ تير ۱۴۰۵
دو برابر کمه هفت هشت برابر کنید
۳
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۵ ۰۲ تير ۱۴۰۵
نون که تازگی گرون شده ، چطور دوباره قیمت افزایش پیدا کرده؟
۲
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۱ ۰۲ تير ۱۴۰۵
همون که گرون شده بود را الان متوجه شدند خبرش را الان منتشر کردن.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۰۲ تير ۱۴۰۵
وای نون خالیم دیگه از سفره مردم رفت
۴
۴۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۰۲ تير ۱۴۰۵
اگر با ۱۰ هزار تومان افزایش قیمت نان، نون از سفرت میره! چرا بسته اینترنت خریدی!؟ وقتی نون نداری.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۰۲ تير ۱۴۰۵
افزایش نان کار درست نیست
۲
۳۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۰۲ تير ۱۴۰۵
نون دو برابر شده بود بعد دولت می‌گفت گرون نشده. خوبه بعد یه ماه زیر بار رفتن
۲
۳۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۴ ۰۲ تير ۱۴۰۵
محصولات کشاورزی و دامی مناطق خشک مثل گندم و جو و روغنی بمراتب از محصولات مناطق پر باران و مردابی سالمتره
۲
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۴ ۰۲ تير ۱۴۰۵
مستمری تامین اجتماعی 25 درصد زیادشده؟ مگه نگفتن 45 درصد؟
۲
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۰۲ تير ۱۴۰۵
نه حداقل بگیران (آنهایی که حقوق‌شان ۱۷ میلیون بود) ۴۵ درصد زیاد شده و حقوق‌های بالا ۲۵ درصد اضافه شده.
Iran (Islamic Republic of)
علی از زاهدان
۱۸:۱۲ ۰۲ تير ۱۴۰۵
دولتی ها فقط بلدن درصد دروغ بگن. حقوق مادر من مستمری بگیر تامین اجتماعی از 14700 شده 18700 دولت بگو چند درصد رفته بالا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۰۲ تير ۱۴۰۵
خسته نباشید زندگی برای مردم نذاشتید
۲
۳۸
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۱۲
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