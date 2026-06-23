رئیس کارگروه آردو نان گفت: طبق مصوبه استانداری تهران از شب گذشته قیمت نان با آرد دولتی افزایش پیدا کرد و نرخنامه ها تقریبا دوبرابر شده اند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - کرمی راد رئیس کارگروه آردو نان گفت: طبق مصوبه استانداری تهران از شب گذشته قیمت نان با آرد دولتی افزایش پیدا کرد و در حال حاضر قیمت نان بربری از ۵ هزار و ۳۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان، سنگک از ۷ هزارو ۶۰۰ تومان به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان، لواش از ۱۴۰۰ تومان به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش یافته است
وی افزود:با توجه به آنکه هزینههای کارگری افزایش یافته است این بخش هم درخواست افزایش قیمت دادهاند که در اختیار اتحادیهها است.
او بیان کرد:در بخش واحدهای آزادپز، به دلیل افزایش هزینههای تولید از جمله دستمزد کارگران و سایر هزینههای جاری، قیمتها تابع شرایط عرضه و تقاضا بوده و نرخگذاری آنها بر اساس مصوبات کارگروه و توسط اتحادیههای صنفی انجام میشود.
دبیر کارگروه آرد و نان تصریح کرد: نظارت بر رعایت این قیمت گذاریها بر عهده اتاقهای اصناف، سازمانهای بازرگانی و دستگاههای نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی قرار است که اجازه تخلف در این بخش داده نشود.
کرمی با تأکید بر لزوم رعایت نرخهای مصوب از سوی نانوایان گفت: انتظار میرود تمامی واحدهای نانوایی نسبت به نصب و اجرای نرخنامههای ابلاغی اقدام کنند. البته نرخنامههای جدید بر روی دستگاه نانینو از شب گذشته اعمال شده و تمامی قیمتهای جدید در این دستگاه قرار گرفته است.