باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که خودروسازان بزرگ آمریکایی مانند فورد و جنرال موتورز و همچنین سایر شرکت ها، ممکن است به زودی تولید سلاح برای ارتش آمریکا را آغاز کنند.
ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «ما در حال ساخت کارخانههای زیادی در سراسر کشور هستیم. آنها با جنرال موتورز و فورد در حال مذاکره هستند. اما من میدانم که جنرال موتورز در حال حاضر بسیار مشتاق تولید سلاح است. آنها کارخانههای زیادی دارند که تغییر کاربری خواهند داد. ما سلاح تولید خواهیم کرد، از جمله موشکهای پاتریوت، از جمله موشکهای تاماهاوک و بسیاری دیگر.»
ترامپ تایید کرد که قصد دارد در ۲۴ ژوئن با نمایندگان بزرگترین تولیدکنندگان اسلحه در آمریکا دیدار کند تا در مورد برنامههای افزایش تولید گفتوگو کند.
رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: «برخی از تولیدکنندگان خودرو، اگر ظرفیت تولید مازاد داشته باشند، برای تولید موشک، به ویژه موشکهای پاتریوت، توافق میکنند - ما تعداد زیادی از آنها را داریم، اما میخواهیم مطمئن شویم که همیشه تعداد زیادی از آنها را در اختیار داریم.»
این اعلامیه در زمانی منتشر میشود که دولت ترامپ به دنبال تقویت قابلیتهای نظامی آمریکا است، به ویژه با توجه به تنشهای ژئوپلیتیکی جاری و نیاز روزافزون به موشکهای رهگیر پیشرفته، به ویژه پس از جنگ با ایران که مقادیر زیادی از ذخایر دفاع هوایی را تخلیه کرد.یشتر نیز پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرده بود که پنتاگون قصد دارد ۴۰۰ میلیون دلار برای تقویت قابلیتهای اروپایی، به عنوان بخشی از تقویت همکاری دفاعی با متحدان، هزینه کند.
منبع: آرتی