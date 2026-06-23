تیم ملی فوتبال الجزایر در دیداری نزدیک از رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، با وجود دریافت گل نخست، موفق شد با نتیجه ۲ بر یک اردن را شکست دهد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- در ادامه رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی اردن و الجزایر به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با برتری ۲ بر یک الجزایر به پایان رسید.

اردن بازی را با انگیزه آغاز کرد و در دقیقه ۳۶ توسط ال‌راشدان به گل نخست مسابقه دست یافت تا نیمه اول با برتری این تیم به پایان برسد. در نیمه دوم، اما الجزایر عملکرد بهتری از خود نشان داد و با در اختیار گرفتن جریان بازی، حملات بیشتری روی دروازه حریف ترتیب داد. این فشار سرانجام در دقیقه ۶۹ نتیجه داد و نذیر بن‌بوعلی گل تساوی را برای الجزایر به ثمر رساند.

حملات الجزایر پس از این گل ادامه یافت و در دقیقه ۸۲ امین گویری موفق شد گل دوم را وارد دروازه اردن کند تا کامبک الجزایری‌ها کامل شود.

در نهایت این مسابقه با پیروزی ۲ بر یک الجزایر خاتمه یافت. شاگردان الجزایر در بیشتر دقایق مسابقه مالکیت توپ و آمار فنی بهتری نسبت به حریف خود داشتند و توانستند سه امتیاز ارزشمند این دیدار را کسب کنند.

با این نتیجه، الجزایر در رده سوم گروه خود قرار گرفت و امیدهایش برای صعود به مرحله بعدی رقابت‌ها را حفظ کرد.  

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برچسب ها: جام جهانی ، اردن ، الجزایر
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