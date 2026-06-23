باشگاه خبرنگاران جوان - عبداله محمدی فیروزجایی مدیرکل انتقال خون مازندران ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، با بیان اینکه ماه محرم ماه ایثار و فداکاری است، گفت: مراکز اهدای خون بهشهر، ساری، بابل، آمل، تنکابن، چالوس در روز‌های تاسوعا و عاشورا از ساعت ۸ تا ۱۳ و مراکز اهدای خون نور، قائم شهر و گلوگاه فقط در روز تاسوعا فعال بوده و آماده پذیرش داوطلبان و عاشقان فرهنگ اهدای خون هستند تا شهروندان بتوانند در این ایام مقدس، با اهدای خون به یاری بیماران نیازمند بشتابند.

او با اشاره به اینکه اهدای خون یک ضرورت درمانی و مسئولیت اجتماعی است؛ افزود: استان مازندران به دلیل شرایط خاص خود، همواره نیازمند ذخایر خونی پایدار است. وجود تعداد بالای بیماران خاص به ویژه بیماران تالاسمی که به صورت مداوم به خون نیاز دارند، در کنار تعدد مراکز درمانی و همچنین پذیرش حجم بالای مسافران و گردشگران در فصل‌های مختلف، نیاز به خون و فرآورده‌های خونی در این استان دو چندان کرده است.

مدیرکل انتقال خون مازندران گفت: تأمین خون برای این بیماران، نیازمند مشارکت همیشگی مردم است؛ از همین رو ماه محرم فرصتی ارزشمند برای اهداکنندگان و به‌ویژه افرادی است که تاکنون فرصت حضور در این پویش انسانی را نداشته‌اند تا با اهدای خون، نقشی مؤثر در نجات جان انسان‌ها ایفا کنند.

دکتر محمدی فیروزجایی در پایان افزود: امیدواریم مردم شریف استان با درک شرایط خاص درمانی مازندران، در این پویش انسان‌دوستانه مشارکت فعال داشته باشند، تا با تکیه بر ذخایر خونی کافی، هیچ بیماری در مراکز درمانی استان دغدغه‌ای بابت تأمین خون نداشته باشد.

منبع:روابط عمومی اداره کل انتقال خون مازندران