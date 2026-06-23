باشگاه خبرنگاران جوان - معاون برنامه ریزی شرکت برق منطقه‌ای زنجان گفت: هم اکنون نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۴۸ مگاوات در استان زنجان به بهره برداری رسیده که از این میزان ۲۸ مگاوات مربوط به شرکت برق منطقه‌ای و ۲۰ مگاوات مربوط به شرکت توزیع انرژی برق است.

داود معصومی افزود: موضوع انرژی خورشیدی از ۲ سال گذشته تا کنون در کشور پررنگ شده است که مطابق تقسیم بندی انجام شده متولی نیروگاه‌های کمتر از هفت مگاوات شرکت توزیع برق و بالاتر از آن تحت مدیریت برق منطقه‌ای است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت نیروگاه‌های خورشیدی در استان و رفع ناترازی‌های برق، افزود: به دلیل اینکه ساتپا در مراکز استان‌ها نمایندگی ندارد، بخش اجرایی این نیروگاه‌ها بر عهده شرکت‌های برق منطقه‌ای است و در زنجان نیز مرکز سرمایه گذاری آن تاسیس شده تا از مراجعه سرمایه گذاران به مرکز پیشگیری شود و هم اکنون بیش از ۹۵ درصد امور متقاضیان در این مرکز انجام می‌شود.

معصومی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی دولتی در روستای پابند در اراضی سجاس به عنوان بزرگترین نیروگاه خورشیدی خاورمیانه، افزود: این عملیات اجرایی در جنگ تحمیلی با تاخیر مواجه شد، اما هم اکنون توسط سازمان ساتبا و با همکاری مجموعه استان در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر آن ۲ نیروگاه نیز در حوزه شرکت برق منطقه‌ای زنجان توسط سازمان ساتبا در حال انجام است که یک پست در اراضی مازاد پست ۲۳۰ کیلوولت ابهر قرار دارد که هم اکنون ۹ مگاوات انرژی تولید می‌کند.

این مسوول افزود: دیگری با ظرفیت ۱۵ مگاوات در یک قطعه زمین کنار نیروگاه سلطانیه است که حداکثر تا پایان امسال وارد مدار می‌شود که بر این اساس ۲۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی دولتی در این بخش خواهیم داشت.

معصومی ادامه داد: در مجموع برای احداث ۱۳۲ نیروگاه خورشیدی در ظرفیت‌های مختلف در استان متقاضی داریم که مورد ارزیابی قرار گرفته و ظرفیت به آنها اختصاص یافته است.

وی گفت: این واحد‌ها با ظرفیت بالاتر از هفت مگاوات در مجموع ۷۳۰ مگاوات ظرفیت دارند که توسط شرکت برق منطقه‌ای کار شده است.

معاون برنامه ریزی شرکت برق منطقه‌ای زنجان گفت:از این میزان، طرح اتصال ۲۱ پروژه با ظرفیت ۵۸۰ مگاوات داده شده است که ۱۸ پروژه با ۴۹۷ مگاوات در اراضی خصوصی قرار دارد و سه پروژه با ظرفیت ۸۲ مگاوات در اراضی ملی واگذار شده است.

معصومی افزود: در بخش نیروگاه‌های با ظرفیت کمتر از هفت مگاوات هم طرح اتصال ۱۱۱ پروژه با مجموع ظرفیت ۱۴۷ مگاوات داده شده که از آن هم ۸۸ پروژه با ۱۰۸ مگاوات در اراضی خصوصی و ۲۳ پروژه با ظرفیت ۴۰ مگاوات در اراضی ملی واگذار شده است.

وی افزود: در زمان حاضر در مجموع به یک هزار و ۲۰۰ مگاوات از ظرفیت برق منطقه‌ای زنجان به عنوان نیروگاه خورشیدی مجوز اتصال نهایی داده شده است.

معصومی تاکید کرد: شبکه برق منطقه‌ای زنجان ۲ هزار و ۲۰۰ مگاوات ظرفیت برای نیروگاه خورشیدی دارد که یک هزار و ۲۰۰ مگاوات آن واگذار شده است.