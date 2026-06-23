باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - اکبری، کارشناس هواشناسی استان لرستان، در گفتوگو با خبرنگار ما از تداوم شرایط جوی پایدار در استان تا پایان هفته خبر داد.
وی اظهار کرد: امروز نیز همانند روزهای گذشته، آسمان تمامی نقاط استان صاف و آفتابی خواهد بود و پیشبینی میشود این شرایط نسبتاً آرام و پایدار جوی تا پایان هفته ادامه داشته باشد.
اکبری افزود: تنها در برخی ساعات، افزایش سرعت وزش باد در سطح استان رخ خواهد داد که در مناطق بادخیز گاهی به آستانه وزش باد نسبتاً شدید نیز میرسد.
کارشناس هواشناسی لرستان با اشاره به وضعیت ابرناکی آسمان گفت: در ساعات بعدازظهر، بهویژه در مناطق شرقی استان، رشد ابر پیشبینی میشود، اما این شرایط پدیده جوی قابل توجهی به همراه نخواهد داشت.
وی درباره تغییرات دمایی نیز بیان کرد: امروز همچنان ماندگاری هوای گرم در منطقه ادامه دارد، اما از روز چهارشنبه تا پایان هفته شاهد کاهش تدریجی دماهای روزانه خواهیم بود و از شدت گرمای هوا تا حدودی کاسته میشود.
اکبری در پایان بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و از شهروندان خواست با توجه به تداوم گرمای هوا، در مصرف آب و برق صرفهجویی و مدیریت بهینه را مدنظر قرار دهند.