فرمانده مرزبانی فراجا از توقیف ۲۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ۹۳ دستگاه خودرو و شناور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی اکبر جاویدان، فرمانده مرزبانی فراجا از کشف حجم قابل توجهی سوخت قاچاق در مرز‌های آبی و خاکی کشور خبر داد و اظهار کرد: مرزبانان در ۲۴ ساعت گذشته موفق شدند ۲۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق را در نقاط مختلف مرزی شناسایی و ضبط کنند.

وی با اشاره به تشدید اقدامات کنترلی در نوار مرزی کشور افزود: این میزان سوخت قاچاق در پی اجرای عملیات‌های اطلاعاتی و هدفمند و با رصد تحرکات شبکه‌های قاچاق کشف شده است.

فرمانده مرزبانی فراجا گفت: در جریان این عملیات‌ها، ۲۸ دستگاه خودرو و ۶۵ فروند شناور که برای جابه‌جایی و انتقال سوخت قاچاق مورد استفاده قرار می‌گرفتند، توقیف و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.

وی با تأکید بر عزم جدی مرزبانان برای مقابله با قاچاق سازمان‌یافته خاطرنشان کرد: حفاظت از سرمایه‌های ملی و جلوگیری از خروج غیرقانونی منابع کشور از مهم‌ترین مأموریت‌های مرزبانی است و در این مسیر از تمامی ظرفیت‌های عملیاتی، فنی و اطلاعاتی استفاده می‌شود.

جاویدان ادامه داد: مرزبانان جمهوری اسلامی ایران با حضور مستمر در مرز‌ها و اشراف کامل بر مناطق تحت مأموریت، اجازه سوءاستفاده به قاچاقچیان و اخلالگران اقتصادی را نخواهند داد.

فرمانده مرزبانی فراجا تأکید کرد: مقابله با قاچاق کالا و سوخت با جدیت ادامه دارد و هرگونه فعالیت غیرقانونی در مرز‌های کشور با برخورد قانونی و قاطع مواجه خواهد شد.

قاچاق سوخت همچنان یکی از چالش‌های جدی اقتصادی در برخی مناطق مرزی کشور به شمار می‌رود؛ پدیده‌ای که علاوه بر هدررفت سرمایه‌های ملی، زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌های غیرقانونی و آسیب‌های اقتصادی گسترده است. در این میان، استان کردستان نیز به‌عنوان یکی از استان‌های مرزی کشور از این مسئله مستثنی نیست.

مرز رسمی باشماق مریوان طی سالیان اخیر در کنار نقش مهم خود در توسعه مبادلات تجاری و ترانزیت کالا، در مواردی نیز به‌عنوان یکی از مسیر‌های تردد و جابه‌جایی سوخت قاچاق مطرح بوده است. استمرار نظارت‌های دقیق، تقویت کنترل‌های مرزی و برخورد قاطع با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق می‌تواند نقش مهمی در صیانت از منابع ملی و حفظ امنیت اقتصادی مناطق مرزی ایفا کند.