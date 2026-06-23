رییس پلیس راه البرز از ترافیک سنگین در آزادراه تهران - شمال در محدوده این استان خبر داد و از رانندگان خواست حوصله کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان کرمی گفت: اکنون ترافیک در خط جنوبی آزادراه تهران -شمال محدوده تونل ۱۸ تا تونل البرز و درادامه تا انتهای آزادراه سنگین است.

وی اضافه کرد: به دلیل بارترافیکی سنگین در محدوده تونل ۱۸ انسداد مقطعی دراین محدوده برای عبور از تونل ایجاد شده است.

کرمی بیان کرد: با توجه به شرایط ترافیک سنگین، تردد وسیله نقلیه از کرج و آزادراه تهران - شمال به سمت مازندران یک طرفه شده و تردد از مرزن آباد به سمت کرج و تهران ممنوع است.

وی از اجرای طرح ویژه ترافیکی در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در راه‌های این استان خبرداد و گفت: این طرح با توجه به تعطیلی چند روز آینده از امروز آغاز و تا روز شنبه ۶ تیر ماه جاری ادامه خواهد داشت.

رییس پلیس راه البرز افزود: پایگاههای ثابت و سیار پلیس در قالب اجرای این طرح، وضعیت ترافیکی جاده‌های استان البرز، در روزهای تاسوعا و عاشورا بویژه در حاشیه امامزاده طاهر را رصد می‌کنند.

کرمی گفت: با توجه به قرار گرفتن امامزاده طاهر درحاشیه آزادراه کرج - قزوین، توقف وسایل نقلیه در محدوده این امامزاده ممنوع است.

وی یادآور شد که این طرح با هدف ارتقای سطح ایمنی عبورو مرور، کاهش تصادفات رانندگی در سطح محورهای مواصلاتی استان، جلوگیری از انسداد راه‌ها، افزایش عملیات کنترلی و پوشش کامل ترافیکی اجرا می‌شود.

کرمی خاطرنشان کرد: همکاری رانندگان با ماموران پلیس‌راه و رعایت نکات ایمنی کاهش تخلفات و تصادفات را به همراه دارد.