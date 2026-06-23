باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - استاندار چهارمحال و بختیاری در دیدار با معاون اجرایی رئیس‌جمهور، گزارشی از وضعیت اعتبارات تخصیصی، روند جذب تسهیلات و میزان پیشرفت پروژه‌های مصوب سفر رئیس‌جمهور به استان ارائه کرد و بر تداوم پیگیری‌ها برای رفع موانع اجرایی تأکید شد.

جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری در دیدار با محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور و مجید فراهانی مسئول پیگیری مصوبات سفر‌های استانی نهاد ریاست جمهوری، آخرین وضعیت اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان را تشریح کرد.

مردانی در این نشست با اشاره به اقدامات انجام شده پس از سفر رئیس‌جمهور، گزارشی از وضعیت تأمین و تخصیص اعتبارات، روند جذب تسهیلات بانکی و میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌های مصوب در بخش‌های مختلف ارائه و چالش‌ها و موانع موجود را تشریح کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز ضمن تأکید بر ضرورت تسریع در رفع موانع و تأمین اعتبارات باقیمانده، دستورات لازم برای پیگیری موضوعات مطرح‌شده را صادر کرد.