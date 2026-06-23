باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی در نشست صمیمی با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از نقدها و پیشنهادهای نمایندگان اظهار کرد: از برنامههای این وزارتخانه برای تقویت مدارس دولتی، توسعه مدارس قرآنی، ساماندهی نیروی انسانی، اصلاح فرآیند انتخاب مدیران، حمایت از دانشگاه فرهنگیان و مدیریت آسیبهای اجتماعی دانشآموزان خبر داد.
وی با اشاره به ضرورت تحول بنیادین در آموزشوپرورش، گفت: برای اجرای الزامات تحول بنیادین باید نقشه راه مشخصی تدوین شود و آمادهایم جلسات تخصصیتر و کارشناسیتری با نمایندگان مجلس برای بررسی دقیقتر مسائل آموزشوپرورش برگزار کنیم.
وزیر آموزشوپرورش با قدردانی از همکاری کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ، گفت: ظرفیتهای ایجادشده در برنامه هفتم پیشرفت میتواند کمک بزرگی برای پیشبرد اهداف این وزارتخانه باشد.
وی با اشاره به حمایتهای اعتباری و قانونی مجلس شورای اسلامی، افزود: این حمایتها فرصتهای مهمی برای ارتقای کیفیت آموزش، توسعه زیرساختها و اجرای برنامههای تحولی ایجاد کرده است.
کاظمی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی حوزه کودک و نوجوان، گفت: برنامه محفل ستارهها که توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان راهاندازی شد، از برنامههای موفق این حوزه بوده و برخی قسمتهای آن تا ۸ میلیون بار دیده شده است.
وی افزود: این برنامه به یکی از پرمخاطبترین برنامههای کودک و نوجوان کشور تبدیل شده و نشان داد تولیدات فرهنگی مناسب میتواند ارتباط گستردهای با نسل جدید برقرار کند.
توسعه مدارس قرآنی و تحول در فعالیتهای دینی
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه قرآن و نماز، اظهار کرد: در نگاه به قرآن، ترویج فرهنگ قرآنی و توسعه فعالیتهای نماز، تحول جدی در آموزشوپرورش شکل گرفته است.
وی گفت: برای نخستینبار مدارس قرآنی به معنای واقعی توسعه پیدا کردهاند؛ بهگونهای که سال گذشته ۲۰۰ مدرسه قرآنی راهاندازی شد و امسال نیز ایجاد ۵۰۰ مدرسه قرآنی جدید در دستور کار قرار دارد.
رصد آسیبهای اجتماعی دانشآموزان
کاظمی با اشاره به اقدامات آموزشوپرورش در حوزه آسیبهای اجتماعی، گفت: امروز وضعیت آسیبهای دانشآموزان به صورت دقیق رصد میشود و سامانهها و برنامههای مختلفی برای مدیریت این حوزه طراحی شده است.
وی افزود: وضعیت آسیبها از جمله موضوعات حساس، استان به استان و منطقه به منطقه بررسی شده و برای هر بخش، سیاستها و برنامههای مشخصی تدوین شده است.
آمادگی کامل آموزشوپرورش برای مراسم تشییع
وزیر آموزشوپرورش درباره برنامههای این وزارتخانه برای مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، اظهار کرد: ستادهای ویژه در. چهار استان تهران، قم، سمنان و مشهد تشکیل شده و دستورالعمل ویژهای برای حضور آموزشوپرورش تدوین شده است.
وی تأکید کرد: آموزشوپرورش با تمام ظرفیت و امکانات خود در این مراسم حضور خواهد داشت.
ترمیم سند تحول بنیادین در آستانه نهایی شدن
کاظمی از پایان مراحل اصلی بازنگری سند تحول بنیادین خبر داد و گفت: ترمیم این سند پس از یک فرآیند طولانی و سخت به مراحل پایانی رسیده و در روزهای آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی از تلاشهای ستاد تعلیم و تربیت در این زمینه قدردانی کرد.
تقویت مدارس دولتی؛ راهبرد اصلی وزارت آموزشوپرورش
وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر اینکه تقویت مدارس دولتی محور اصلی سیاستهای این وزارتخانه است، گفت: حذف هزار مدرسه سنگی و کانکسی، ارتقای سرانه فضاهای آموزشی، بهبود تجهیزات و امکانات، اجرای طرح شهید عجمیان، ایجاد بیش از ۶ هزار فضای ورزشی در دو سال گذشته و توانمندسازی معلمان از جمله اقدامات انجامشده در این مسیر است.
وی کاهش تنوع مدارس را یکی از راهکارهای تقویت مدارس دولتی دانست و افزود: وجود مدارس جزیرهای که دانشآموزان را از یکدیگر جدا میکند، باعث تضعیف مدارس دولتی شده است.
کاظمی درباره مدارس شاهد گفت: خدمت به فرزندان شاهد یک وظیفه مهم است و باید این خدمت به بهترین شکل انجام شود، اما این مدارس نباید به محلی برای پذیرشهای خارج از چارچوب و غیرضابطهای تبدیل شوند.
وی درباره مدارس هیات امنایی نیز گفت: برای همه مدارس کشور هیئت امنای پشتیبان طراحی میشود تا مدیر مدرسه تمرکز اصلی خود را بر کیفیت آموزش و تربیت بگذارد.
وزیر آموزشوپرورش افزود: ظرفیت معتمدان، نخبگان، شهرداران، دهیاران، مساجد و شخصیتهای اثرگذار اجتماعی باید در خدمت مدرسه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: مسئله اصلی، حفظ نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور و رعایت استانداردهای آموزشی است و هیچ مدرسهای نباید خارج از چارچوبهای قانونی فعالیت کند.
وزیر آموزشوپرورش دانشگاه فرهنگیان را مهمترین مسیر تأمین نیروی انسانی دانست و گفت: در این حوزه کوتاه نمیآییم و نگاه تقویتی ویژهای داریم.
وی با اشاره به مدیریت جدید دانشگاه فرهنگیان افزود: فردی مسئولیت این دانشگاه را بر عهده گرفته که آموزشوپرورش را از نزدیک میشناسد، سابقه معلمی، استادی دانشگاه و مدیریت اجرایی دارد.
کاظمی تأکید کرد: تلاش میکنیم مسیر اصلی تأمین معلم از دانشگاه فرهنگیان تقویت شود.
انتخاب مدیران مدارس با فرآیند جدید
وزیر آموزشوپرورش گفت: مدیر، کلیدیترین عنصر ایجاد تحول در فضای تعلیم و تربیت است.
وی افزود: دستورالعمل ویژه انتصاب مدیران تدوین شده، شرایط سختتر شده، ثبتنامها آغاز شده، آزمون برگزار میشود و ارزیابی دقیق داوطلبان انجام خواهد شد.
توضیح درباره حواشی آزمون اخیر
کاظمی درباره حواشی مطرحشده درباره یک آزمون گفت: آموزشوپرورش هیچ دخالتی در فرآیند برگزاری این آزمون نداشته است.
وی افزود: صفر تا صد برگزاری آزمون به سازمان سنجش واگذار شده و آموزشوپرورش تنها فضا و نیروی مورد نیاز را مانند آزمونهای سراسری در اختیار قرار داده است.
وزیر آموزشوپرورش گفت: با وجود ۵۱۶ هزار شرکتکننده و حدود ۳۳۰۰ حوزه اجرایی، اگر در هر حوزهای تخلفی رخ داده باشد، بررسی و رسیدگی خواهد شد.
کاظمی از طراحی برنامههای جبرانی برای دانشآموزان خبر داد و گفت: برای جبران عقبماندگیهای آموزشی، کلاسهای جبرانی یکماهه برای دوره ابتدایی و متوسطه طراحی شده و پایگاههای ورزشی و تربیتی نیز فعال خواهند شد.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به وضعیت جذب نیرو گفت: پس از حدود ۲۰ تا ۲۵ سال، سال گذشته برای نخستینبار مجوز استخدام گسترده دریافت شد و ۲۰ هزار نفر جذب آموزشوپرورش شدند.
وی افزود: امسال نیز پیگیری برای دریافت مجوزهای جدید ادامه دارد و حل کامل مسئله نیروی انسانی نیازمند برنامهریزی مستمر است.
کاظمی همچنین از همراهی نمایندگان مجلس در بهبود وضعیت معیشتی نیروهای خدماتی آموزشوپرورش قدردانی کرد و گفت: در این حوزه یکی از اقدامات مهم معیشتی سالهای اخیر انجام شد.
منبع: وزارت آموزش و پرورش