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تیراندازی مرگبار در کتابخانه کالیفرنیا + فیلم

تیراندازی مرگبار در کالیفرنیا باعث کشته شدن دو نفر در این ایالت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهر چیکو در ایالت کالیفرنیا شاهد یک تیراندازی مرگبار در کتابخانه عمومی شهرستان بوت بود؛ حادثه‌ای که به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن یک نوجوان منجر شد.

 

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