باشگاه خبرنگاران جوان - محمد حیدری شامگاه دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه در غرفه میدون گف: امنیت، عزت و آرامش امروز جامعه مرهون ایثار و از خودگذشتگی شهدا و صبر و استقامت خانواده‌های آنان است و هرچه در مسیر خدمت‌رسانی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران انجام شود در برابر فداکاری آنان اندک خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه‌های تکریم خانواده‌های شهدای جنگ اقتدار رمضان در استان بوشهر ادامه داد: در این راستا خادمان حرم رضوی در سطح استان حضور یافتند و با مراجعه به منازل شهدای این جنگ، از خانواده‌های آنان تجلیل شد.



اجرای برنامه‌های فرهنگی برای ترویج فرهنگ ایثار

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر گفت: در حوزه فرهنگی نیز مجموعه‌ای از برنامه‌ها برای تبیین اهداف و جایگاه شهدای اقتدار اجرا شده است.

وی افزود: تولید دو نماهنگ با موضوع حافظان کشور و ملت با اقتدار طراحی نقاشی دیجیتالی از ۳۵ شهید اقتدار و چهار شهید دیگر، ثبت و ضبط تاریخ شفاهی شهدای اقتدار و تولید کلیپ، پوستر و عکس از مراسم تشییع و اربعین شهدای رمضان از جمله این اقدامات است.

حیدری یادآورشد: همچنین با همکاری شهرداری‌های استان، نام‌گذاری معابر و اماکن به نام شهدای رمضان انجام شده و در کنار آن برنامه‌هایی همچون کاشت درخت به یاد شهدای اقتدار و حضور فرزندان شهدا در تجمعات مردمی با اجرای دکلمه و رجزخوانی برگزار شده است.



پیگیری مسکن و اشتغال جامعه ایثارگری

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر با اشاره به اقدامات حمایتی این نهاد گفت: در حوزه مسکن برای سال ۱۴۰۴ تعداد ۴۲۶ سهمیه تسهیلات در نظر گرفته شده که تاکنون ۱۵۲ نفر برای دریافت وام به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

وی افزود: سقف تسهیلات مسکن برای مرکز استان و شهرهای جدید مانند عالیشهر ۶۵۰ میلیون تومان، برای سایر شهرستان‌ها ۵۰۰ میلیون تومان و برای مناطق روستایی ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

وی ادامه داد: در حوزه اشتغال نیز در قالب تسهیلات بندهای ۷-۱ و ۷-۲ در مجموع ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال فرزندان شهدا و ایثارگران اختصاص یافته است که بر اساس آن صدها نفر برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

ساماندهی گلزارهای شهدا در بوشهر

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر گفت: از مجموع ۲۳۵ گلزار مطهر شهدا در استان تاکنون ۲۳۲ گلزار ساماندهی شده و سه گلزار دیگر نیز در سال جاری با اعتبار ۱۳۸ میلیارد ریال در دست اجرا است.

وی افزود: برای رسیدگی به مشکلات زیرساختی گلزارهای شهدا نیز کارگروهی با ریاست معاون عمرانی استاندار و با مشارکت دستگاه‌های خدمات‌رسان در استان تشکیل شده است.

ارائه خدمات درمانی به ۱۸ هزار ایثارگر

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر گفت: در حوزه درمان نیز حدود ۱۸ هزار نفر از خانواده‌های شهدا و ایثارگران استان تحت پوشش خدمات بیمه‌ای قرار دارند و برای بیش از سه هزار نفر از آنان پایش سلامت در منزل انجام می‌شود.

حیدری افزود: در قالب نهضت دیدار و طرح سپاس نیز دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران در استان ادامه دارد و برای امسال بیش از هشت هزار و ۵۰۰ دیدار پیش‌بینی شده است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای اعزام خانواده‌های شهدای جنگ اخیر به مشهد مقدس و برگزاری یادواره شهدای هفتم تیر در شهرستان دشتی خبر داد.