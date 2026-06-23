رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، از آغاز ثبت‌نام(دوم تیرماه) متقاضیان شرکت در آزمون‌های نهایی برای ایجاد یا ترمیم سابقه تحصیلی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرضا فولادوند راد اظهار کرد: ثبت‌نام داوطلبان از امروز (دوم تیرماه ۱۴۰۵) آغاز و به مدت ۶ روز ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، متقاضیان باید در بازه زمانی اعلام‌شده نسبت به ثبت‌نام و انتخاب دروس مورد نظر اقدام کنند.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش درباره نحوه ثبت‌نام داوطلبان گفت: داوطلبان آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم و آزمون سراسری که پیش از این در این آزمون‌ها ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند از طریق سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وی افزود: سایر متقاضیان شامل دانش‌آموزان پایه دوازدهم و فارغ‌التحصیلان نیز باید از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir وارد سامانه شده و مراحل ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

فولادوند راد با تأکید بر لزوم آگاهی داوطلبان از ضوابط جدید خاطرنشان کرد: با توجه به اصلاحیه شیوه‌نامه اجرایی نحوه ایجاد و ترمیم سابقه تحصیلی آزمون‌های نهایی دوره دوم متوسطه، ضروری است تمامی متقاضیان پیش از ثبت‌نام، شرایط و مقررات جدید را به دقت مطالعه کرده و سپس نسبت به انتخاب دروس و تکمیل فرآیند ثبت‌نام اقدام کنند.

منبع: آموزش و پرورش

برچسب ها: ترمیم معدل ، سابقه تحصیلی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
هاجر
۲۲:۴۶ ۰۲ تير ۱۴۰۵
سلام من می‌خوام ترمیم معدل ثبت نام کنم بانک های مورد نظر من هم شدن و امکان دریافت رمز پویا ندارم از به علت طرفی تعطیلات آخر هفته بانک ها تعطیل هستن کاش کمی دانش آموزان درک می‌کردید
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۰۲ تير ۱۴۰۵
من پشت کنکوریم رشتم تجربیه از نمره هام راضی نیستم ولی نمیخوام امسال ترمیمی نمره کنم میخوام سال بعد امتحان بدم خواستم بدونم که اجباریه امسال ثبت نام کنم یا نه؟
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۸ ۰۲ تير ۱۴۰۵
نه
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