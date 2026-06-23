باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرضا فولادوند راد اظهار کرد: ثبت‌نام داوطلبان از امروز (دوم تیرماه ۱۴۰۵) آغاز و به مدت ۶ روز ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، متقاضیان باید در بازه زمانی اعلام‌شده نسبت به ثبت‌نام و انتخاب دروس مورد نظر اقدام کنند.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش درباره نحوه ثبت‌نام داوطلبان گفت: داوطلبان آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم و آزمون سراسری که پیش از این در این آزمون‌ها ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند از طریق سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وی افزود: سایر متقاضیان شامل دانش‌آموزان پایه دوازدهم و فارغ‌التحصیلان نیز باید از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir وارد سامانه شده و مراحل ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

فولادوند راد با تأکید بر لزوم آگاهی داوطلبان از ضوابط جدید خاطرنشان کرد: با توجه به اصلاحیه شیوه‌نامه اجرایی نحوه ایجاد و ترمیم سابقه تحصیلی آزمون‌های نهایی دوره دوم متوسطه، ضروری است تمامی متقاضیان پیش از ثبت‌نام، شرایط و مقررات جدید را به دقت مطالعه کرده و سپس نسبت به انتخاب دروس و تکمیل فرآیند ثبت‌نام اقدام کنند.

منبع: آموزش و پرورش