باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از ثبت و اعمال قانون بیش از ۱۲۲ هزار و ۶۰۰ فقره تخلف حادثه ساز استفاده از تلفن همراه حین رانندگی در سه ماه ابتدایی سال جاری خبر داد.
وی با اشاره به اینکه این تخلف یکی از عوامل اصلی حواسپرتی و کاهش تمرکز راننده است، نسبت به عواقب جبرانناپذیر آن هشدار داد.
سردار موسویپور با اعلام این آمار اظهار داشت: صحبت کردن با تلفن همراه در حین رانندگی منجر به حواسپرتی و کاهش تمرکز راننده میشود و گاهی راننده به موجب این حواسپرتی مرتکب اشتباهاتی نظیر عبور از چراغ قرمز، تغییر مسیر ناگهانی، انحراف به چپ یا راست و تخطی از سرعت مطمئنه میشود که هر یک میتوانند به فاجعهای جبرانناپذیر منجر شوند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در تشریح جزئیات این تخلف گفت: بر اساس قانون ۷ رسیدگی به تخلفات رانندگی، تخلفات حادثه ساز علاوه بر جریمه، نمره منفی هم برای رانندگان متخلف بهمراه دارد.
وی در ادامه گفت: استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلومتر، برای خودروهای شخصی ۳ نمره منفی و برای خودروهای عمومی ۵ نمره منفی در پی خواهد داشت.
سردار موسویپور در خصوص نحوه اعمال نمرات منفی توضیح داد: بر اساس قانون، اگر رانندهای در مرحله اول ۳۰ امتیاز منفی کسب کند، گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط میشود. در مرحله دوم، ۲۵ نمره منفی سبب ضبط گواهینامه به مدت شش ماه میشود و در مرحله سوم، با کسب ۲۰ نمره منفی، گواهینامه باطل شده و راننده تنها پس از گذراندن دورههای آموزشی و پرداخت هزینه مربوطه، میتواند مجدداً برای دریافت گواهینامه اقدام نماید.
سردار موسوی پور در ادامه با اشاره به ماده ۱۸۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی که استفاده از هرگونه وسایل و تجهیزات مانند تلفن همراه را که باعث انحراف ذهنی و رفتاری راننده گردد، ممنوع اعلام کرده، از همه رانندگان خواست تا ضمن رعایت کامل قوانین، از هرگونه اقداماتی که جان خود و دیگران را به خطر میاندازد، جداً خودداری کنند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان تأکید کرد: هر لحظه نگاه به گوشی، یک قدم به فاجعه نزدیکتر شدن است. یک ثانیه مکالمه یا چک کردن پیامک هنگام رانندگی، معادل چندین متر بیتوجهی به جاده است. قانون، با هدف حفظ جان شما و خانواده تان وضع شده است، لطفاً با کنار گذاشتن گوشی هنگام رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنید و به خاطر داشته باشید که هر تخلف کوچک، میتواند به حادثهای بزرگ منجر شود.