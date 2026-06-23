مدیرعامل منطقه آزاد انزلی اتصال ریلی را عامل تسریع تجارت با روسیه و آسیای مرکزی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی و ریلی در شمال کشور، جایگاه مجتمع بندری کاسپین را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های اتصال ایران به بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بیش از گذشته تقویت کرده است؛ بندری که در بهار امسال با ثبت رشد قابل توجه در شاخص‌های عملیاتی، نقش مؤثری در پشتیبانی از تجارت خارجی و تأمین کالا‌های اساسی کشور ایفا کرده است.

مصطفی طاعتی‌مقدم، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی امروز در جمع اصحاب رسانه با تشریح عملکرد سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: مجتمع بندری کاسپین به‌عنوان مهم‌ترین بندر نسل جدید ایران در سواحل جنوبی دریای خزر، امروز به یکی از ارکان اصلی توسعه مبادلات تجاری با کشور‌های حوزه دریای کاسپین و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبدیل شده است.

وی با اشاره به رشد شاخص‌های عملیاتی این بندر افزود: در سه‌ماهه نخست امسال ۱۰۵ فروند کشتی در بندر کاسپین پهلوگیری کرد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۳۵ درصدی را نشان می‌دهد؛ به‌طوری که تعداد کشتی‌های صادراتی ۴۲ درصد و کشتی‌های وارداتی نیز ۳۰ درصد افزایش یافته است.

به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، همزمان با افزایش تردد شناورها، میزان تخلیه و بارگیری کالا نیز از مرز ۲۸۳ هزار تن عبور کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۹ درصد رشد داشته است؛ آماری که حاصل افزایش ۳۶ درصدی صادرات و رشد ۲۳ درصدی واردات از طریق این مجتمع بندری است.

طاعتی‌مقدم با اشاره به نقش راهبردی بندر کاسپین در تأمین کالا‌های اساسی کشور تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این بندر در سه‌ماهه نخست سال، افزایش چشمگیر ورود غلات و نهاده‌های اساسی بوده است؛ به‌گونه‌ای که حجم تخلیه غلات از ۱۸ هزار تن به بیش از ۹۲ هزار تن رسید و رشد کم‌سابقه ۴۱۱ درصدی را به ثبت رساند.

وی این روند را نشانه افزایش نقش بندر کاسپین در پایداری زنجیره تأمین کشور دانست و گفت: این مجتمع بندری امروز تنها محل تخلیه و بارگیری کالا نیست، بلکه به یکی از مراکز راهبردی تأمین امنیت غذایی، پشتیبانی از تولید و تضمین استمرار واردات کالا‌های اساسی تبدیل شده است.

رئیس هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به تحولات ژئوپلیتیکی منطقه و تغییر مسیر‌های حمل‌ونقل بین‌المللی اظهار کرد: در شرایطی که ضرورت تنوع‌بخشی به کریدور‌های تجاری بیش از گذشته احساس می‌شود، مسیر ریلی ـ دریایی چین، قزاقستان و ایران اهمیت ویژه‌ای یافته و بندر کاسپین با بهره‌گیری از مزیت‌های قانونی منطقه آزاد و اتصال مستقیم به شبکه ریلی سراسری، توانسته به یکی از مطمئن‌ترین مسیر‌های انتقال کالا تبدیل شود.

به گفته مدیرعامل منطقه آزاد انزلی، در مقاطعی که برخی بنادر کشور با محدودیت‌های عملیاتی مواجه بودند، بندر کاسپین با تکیه بر ظرفیت‌های بندری، ریلی و لجستیکی خود، استمرار جریان تجارت خارجی، انتقال مواد اولیه صنایع و تأمین کالا‌های مورد نیاز کشور را حفظ کرد.

طاعتی‌مقدم اتصال مستقیم بندر کاسپین به شبکه ریلی کشور را یکی از مهم‌ترین تحولات زیرساختی سال‌های اخیر عنوان کرد و افزود: این مزیت امکان جابه‌جایی سریع، ایمن و اقتصادی کالا میان ایران، روسیه، چین، قزاقستان و کشور‌های آسیای مرکزی را فراهم کرده و جایگاه این بندر را در کریدور‌های بین‌المللی حمل‌ونقل ارتقا داده است.

وی تأکید کرد: مجتمع بندری کاسپین امروز به یک هاب راهبردی لجستیکی در شمال کشور تبدیل شده و با اتکا به زیرساخت‌های بندری، اتصال ریلی و مزیت‌های منطقه آزاد انزلی، نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه تجارت خارجی، تقویت ارتباطات اقتصادی ایران با بازار‌های اوراسیا، روسیه، آسیای مرکزی و چین و همچنین پشتیبانی از تأمین کالا‌های اساسی کشور ایفا می‌کند.