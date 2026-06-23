باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی روز سهشنبه با اشاره به افزایش حجم تردد و ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال، اظهار کرد: با توجه به شرایط ترافیکی موجود، از ساعت ۹ صبح امروز ۲ تیر، محدودیت تردد در مسیر شمال به جنوب از مبدأ مرزنآباد اعمال شده است.
وی افزود: بر این اساس، تردد همه وسایل نقلیه از مسیر (شمال به جنوب) در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال تا اطلاع بعدی ممنوع و همزمان تردد خودروها از مسیر (جنوب به شمال) این ۲ محور به صورت یکطرفه مدیریت میشود.
جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: این محدودیت ترافیکی با هدف تخلیه بار ترافیکی و افزایش ایمنی سفرها اجرا شده و تا زمان روانسازی تردد و کاهش حجم ترافیک ادامه خواهد داشت.
سرهنگ محبی با توصیه به رانندگانی که قصد سفر به استانهای شمالی کشور را دارند، گفت: مسافران میتوانند برای رسیدن به مقصد از محورهای جایگزین هراز، فیروزکوه همچنین محور قزوین ـ رشت استفاده کنند.
وی تأکید کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیتهای احتمالی محورهای مواصلاتی را از طریق منابع رسمی پلیس راهور و سامانههای اطلاعرسانی دریافت کنند تا از بروز معطلی در مسیر جلوگیری شود.
جانشین پلیس راه راهور فراجا از شهروندان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات رانندگی، همکاری لازم را با مأموران پلیس راه در اجرای محدودیتهای ترافیکی داشته باشند.
آخرین وضعیت ترافیکی جادههای کشور
سرهنگ محبی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی جادههای کشور گفت: در آزادراه تهران–شمال (جنوب به شمال) محدوده تونل شماره ۱۸ و محور چالوس (جنوب به شمال) محدوده پل زنگوله، ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی ادامه داد: در آزادراه قزوین–کرج–تهران نیز ترافیک در حدفاصل قلمستان تا پل کلاک و محدوده وردآورد سنگین است. همچنین آزادراه ساوه–تهران در محدوده احمدآباد مستوفی و محور شهریار–تهران در برخی مقاطع با بار ترافیکی سنگین مواجه هستند.
جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت سایر محورهای کشور نیز اظهار کرد: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه قزوین–رشت (رفت و برگشت)، محور چالوس (شمال به جنوب) و آزادراه تهران–شمال (شمال به جنوب) روان است و مشکلی در جریان عبور و مرور این مسیرها وجود ندارد.
وی به شرایط جوی محورهای شمالی اشاره کرد و گفت: اکنون محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه با بارش پراکنده باران و مهگرفتگی در ارتفاعات مواجه هستند همچنین در برخی محورهای استان مازندران نیز بارش باران و مهگرفتگی گزارش شده است.
سرهنگ محبی خاطرنشان کرد: در سایر محورهای شمالی کشور هیچگونه مداخله جوی گزارش نشده و تردد در این مسیرها در شرایط عادی جریان دارد.
منبع: پلیس راهور